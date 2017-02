Gianluca Vacchi fa shopping e la sua auto viene rimossa dal carro attrezzi

Brutta sorpresa per Gianluca Vacchi durante la sua vacanza a Cortina d'Ampezzo con la fidanzata Giorgia Gabriele.

I due erano a far shopping insieme all'amica e showgirl Cristina Buccino. Ma all'uscita del negozio la Bentley rossa fiammante dell'imprenditore e re dei social era sparita. I paparazzi di Novella 2000 non si sono fatti sfuggire l'occasione e hanno immortalato la sua faccia stupita (guarda la gallery).

Ma anche il carro attrezzi che stava rimuovendo l'auto poco prima perché parcheggiata in sosta vietata. Per fortuna di Vacchi, la vettura era stata appena caricata dai vigili ed ha potuto così recuperarla. Non senza - immaginiamo - pagare una multa salata