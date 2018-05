Gianluca Vacchi ha un nuovo amore, ecco chi è

Potrebbe essere tempo di una nuova fiamma per Gianluca Vacchi, imprenditore bolognese noto più per le sue avventure sui social network che per le sue attività professionali. Il 50enne si sarebbe infatti innamorato e avrebbe intrapreso una relazione con una modella venezuelana e fashion blogger, particolarmente attiva su Instagram.

Si tratterebbe di Sharon Fonseca, molto popolare in Sudamerica, che Vacchi avrebbe conosciuto a Miami, dove i due hanno peraltro condiviso una foto di coppia su Instagram. E così, dopo aver detto addio a Giorgia Gabriele e alla ventitreenne Ariadna Gutierrez, Miss Colombia nel 2014 e Miss Universo nel 2015, la star di Instagram - nota soprattutto per i suoi balletti - sembra aver trovato una nuova fidanzata.

E anche stavolta sarebbe una modella: " Gianluca Vacchi ha ritrovato l'amore " – svela la rivista “Chi” nelle “Chicche di gossip”. " Lei è la modella venezuelana, con la passione per la moda e per il giornalismo, Sharon Fonseca con la quale convive a Miami ma presto arriveranno in Italia ”.

Miami è infatti divenuta la città d'adozione dell'imprenditore italiano nato a Bologna, ma presto i due dovrebbero tornare in Italia, proprio in Sardegna, dove Vacchi ha casa e spesso si rende protagonista di feste con diversi vip.