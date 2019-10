Gianluca Vacchi senza freni in bicicletta: "Tuffarsi nell'ignoto fa sentire liberi"

Il re degli influencer, Gianluca Vacchi, è tornato a stupire il web, condividendo un nuovo post dalle immagini insolite ed esilaranti. Vacchi, figlio del fondatore dell'azienda Ima nonché ideatore del brand Gv -che riprende le iniziali del suo nome- appare in un nuovo videofilmato condiviso con i fan, che lo immortala mentre si trova all'aperto e, in sella ad una bicicletta, prende una rincorsa sfrecciando verso l'ingresso di una palestra allestita in casa, per poi gettarsi -"senza freni"- in acqua.

E, a corredo del suo ultimo post visibile su Instagram, l'influencer ha riportato in spagnolo la seguente descrizione sibillina: "Molti di noi hanno paura di fare un salto nell'ignoto, nell'incerto, nel non familiare, non sapendo cosa può succedere dopo. Ma gettarci nell'ignoto può portarci ricompense inimmaginabili. Ci fa sentire liberi. Fallo e basta! #gvlifestyle". Per l'influencer Vacchi, quindi, la vita è un po' come pedalare in bicicletta, un'opportunità che va vissuta con coraggio e determinazione, senza cioé temere l'ignoto, se si vuole raggiungere degli obiettivi.

Gianluca Vacchi e i commenti degli ex gieffini

L'ultimo monito lanciato da Gianluca Vacchi, per i follower e non, ha fatto in pochi minuti incetta di like e non solo. Tra i molteplici messaggi giunti dai seguaci, sotto il post dell'indiscusso re italiano del web, si leggono anche i commenti di due volti della tv, Andrea Damante e Guendalina Tavassi. "Sto male!", esclama dal suo canto l'ex fidanzato di Giulia De Lellis. Poi, si legge anche il commento riportato dell'ex gieffina Guendalina, che spende elogi per Vacchi con tanto di cuore come emoticon: "Unico, formidabile, meraviglioso".

