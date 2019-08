Gianni Morandi eternamente giovane (con FaceApp) per conquistare la Canalis

Gianni Morandi è un uomo molto amato in Italia, considerato da tutti intramontabile ed immortale, in senso metaforico naturalmente, ma questa volta anche figurativo. Il celebre e popolare cantante bolognese ha deciso di sfruttare il canale dei social network, attualmente molto in voga, per rendersi protagonista attraverso una trovata sarcastica. L'artista ha deciso, con un piglio auto ironico, di giocare con FaceApp, il sito solitamente utilizzato dai vip per invecchiarsi, ma egli lo ha utilizzato inversamente, ovvero, per ringiovanirsi. Morandi effettuata l'operazione di auto svecchiamento tramite l'ausilio dell'app, ha poi postato la foto con i tratti giovanili sul suo profilo Instagram.

Gianni Morandi non soddisfatto della scherzo a sorpresa, ha rincarato la dose, pubblicando la foto in cui appare rinvigorito, ponendosi accanto ad una bellissima showgirl, la splendida Elisabetta Canalis. L'artista italiano ha condiviso con i suoi numerosi ammiratori un post con annesso selfie con la Canalis, ed apponendovi un suo messaggio sardonico. " La moda è invecchiarsi nelle foto. Io ho usato l’app al contrario. Che ne pensate, in questo modo, avrei speranze con una come lei?", domanda provocatoriamente Morandi ai suoi follower. La foto ritoccata riproduce fedelmente la fisionomia del volto del cantante proprio com'era da ragazzo, nel periodo in cui ebbe un successo clamoroso.

I commenti dei fan sono guinti numerosi in risposta al post ironico del cantante. La maggioranza dei fan hanno rimarcato che lui non avrebbe bisogno di ambire alla Canalis, in quanto è già felicemente spostato ed innamorato di una donna ideale, overo sua moglie Anna Dan. " Non ti serve una come lei. Tu hai la meravigliossima Anna", commenta, appunto, una delle fan. Altre ammiratrici nostalgiche hanno adulato il loro beniamino, riferendogli che l'app non è riuscita a raffigurare con esattezza la reale bellezza del giovane Morandi: "Eri molti più bello e lei non avrebbe avuto speranze".