Gianni Sperti nudo su Instagram festeggia il milione di follower

Gianni Sperti lo aveva annunciato nelle scorse ore e aveva addirittura lanciato un sondaggio per testare le preferenze dei suoi fan. Alla soglia del milione di follower sul suo profilo Instagram, lo storico opinionista di Maria De Filippi ha sganciato la bomba, come lui stesso l’ha definita, una foto completamente nudo per ringraziare l’affetto dei fan.

Nelle stories del suo account social, ieri, Gianni Sperti ha chiesto ai suoi fan cosa preferissero vedere pubblicato sul profilo, al raggiungimento della soglia del milione di follower. Oltre il 90% delle persone che lo seguono hanno votato la "foto bomba" (contro una foto normale). E così è stato. Nella tarda serata di ieri sera, il ballerino ex marito di Paola Barale ha postato sulla sua bacheca una foto, scattata da un fotografo, che lo ritrae completamente nudo, di spalle, in mezzo ai campi insieme a dei cavalli. Uno scatto rubato da un servizio fotografico, che Sperti aveva fatto alcuni mesi fa insieme al fotografo G Kuks.

Inevitabilmente la foto ha creato scalpore, attirando migliaia di like e commenti: "Questa è arte... un nudo non volgare", "Mi vuoi far venire un colpo al cuoreeee. Meraviglioso!", "Gianniiiii posso dire cavalli meravigliosi ma fondoschiena ancora di più". Anche i vip che conoscono e lavorano a stretto contatto con Sperti si sono fatti sentire: "Amoreee – ha commentato Karina Cascella - ma che bel culettino!!", mentre Samantha De Grenet ha esclamato: "Oseeeeeeè".

