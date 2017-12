Gigi Hadid sposa l'ascella irsuta: i social protestano

Un video pubblicato da Love Magazine, per il suo calendario annuale, ha scatenato un grande dibattito in rete: la protagonista è Gigi Hadid, la nota top model che, in versione boxeuse, mostra alcune fasi del suo allenamento quotidiano. Ma a catturare l'attenzione del pubblico sui social è un momento ben preciso del video, ovvero quando la ventiduenne solleva le braccia mostrando le ascelle non depilate, o almeno così sembrerebbe.

Il tema del calendario 2018 di Love Magazine è il potere femminile: Gigi Hadid è, in tal senso, un'ottima testimonial. Nonostante sia giovanissima, la modella gode già di una fama internazionale e ha fatto della bellezza il suo mestiere: ed è proprio per questo motivo che mostrarsi in video con le ascelle irsute ha scatenato commenti di ogni genere, che vanno dall'approvazione al disgusto.

Infatti, se da una parte sui social è scattato l'applauso virtuale delle fan che celebrano la scelta femminista della Hadid, dall'altra sono stati in tanti a non comprendere come la star abbia scelto di mostrarsi senza una depilazione perfetta. Tuttavia, la realtà potrebbe essere un'altra: TMZ ha svelato come quelli che si vedono nel video siano semplicemente residui lasciati dalla tuta, che Gigi ha indossato durante il servizio fotografico.