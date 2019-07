Gigi Hadid da urlo nella sua vacanza a Mykonos

Lei è una delle modelle più apprezzate degli ultimi anni. Sguardo di ghiaccio, labbra carnose e lunghi capelli biondi: sono le caratteristiche di Gigi Hadid. Con i suoi 48 milioni di follower è la donna più amata e richiesta dal mondo dello showbiz. Ma anche per Gigi Hadid è tempo di sole, mare e relax.

Come dimostrano le foto che sono trapelate dal suo profilo instagram, la Hadid ora è a Mykonos fra le spiagge finissime dell’isola greca, regno di una movida estrema e fuori dagli schemi. E c’è uno scatto in particolare che ha mandato in tilt il web e che, subito, ha racimolato molti like e apprezzamenti. Fasciata in un costume color arancio molto sgambato che mette in mostra il suo perfetto lato b, la modella si ripara dal sole nella stanza del suo resort di lusso. Testa bassa, cappello di paglia, sguardo languido e pelle marmorea. Di fronte si intravede un panorama mozzafiato e una piscina limpida e fresca. Una vacanza per Gigi Hadid molto rilassante dato che, come riportano alcuni rumor, la modella è sull’isola insieme alla sorellastra Alana, alla famiglia e agli amici di sempre. Il viaggio è stato organizzato per la festa di compleanno della bella Alana, anche lei immortalata in alcuni scatti insieme a Gigi Hadid.

L’outfit della Hadid ha subito fatto tendenza. Come riporta Foxlife, il colore e il modello del costume indossati dalla modella, sono già diventati il must have dell’estate 2019.