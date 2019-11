Giordana Angi: "Sono innamorata di una donna..."

Dopo aver segnato il suo debutto televisivo come cantautrice ad Amici 18 e animato nelle vesti di coach il talent dei vip, Amici celebrities, Giordana Angi continua far parlare di sé. Negli ultimi giorni sono emerse in rete delle novità sul conto dell'artista, trapelate da un'intervista concessa a Novella 2000, nella quale Giordana ha tracciato un bilancio su carriera, amicizia e amore.

Nel suo ultimo intervento, Giordana Angi ha, infatti, rivelato di essere sentimentalmente impegnata con una ragazza: "Se sono innamorata? Sì, ma non la conoscete, perché lei non è famosa. Per ora preferisco però non fare il suo nome". Per chi si chiede se il brano Lola -contenuto nel nuovo album Voglio essere tua- abbia dei riferimenti alla sua sfera affettiva, la cantante fa sapere che "questa è una canzone che avevo scritto un po’ di tempo fa e a cui ho rimesso mano per questo album. E’ una storia immaginaria". Il successo maturato ad Amici di Maria De Filippi e conseguito ancora prima in passato, convincendo Tiziano Ferro a collaborare con lei e ad ingaggiarla come co-autrice nel nuovo album Accetto Miracoli del cantautore, ha stravolto la sua vita privata, ma Giordana sa ben discernere le persone vere da quelle finte: "Quelli che vogliono salire sul carro si riconoscono perché si agitano, mentre i veri amici non hanno bisogno di farsi vedere".

Giordana Angi e i retroscena su Ferro e Berté

Oltre alle dichiarazioni rilasciate sulla sua nuova love-story, in rete sono emersi alcuni retroscena che Giordana Angi ha rivelato in un'intervista concessa a Tv, sorrisi e canzoni. Sulla collaborazione ottenuta con il cantante di Latina, Tiziano Ferro, l'ex allieva di Amici ha confidato: “La collaborazione con Tiziano Ferro è nata nel 2015. Avevo lasciato la mia etichetta e mi chiedevo chi avrebbe potuto comprendere i miei pezzi. La mia idea folle era Tiziano Ferro. Lui è di Latina, io di Aprilia, a pochi chilometri, così mi sono ingegnata per trovare un contatto. Scoprii dove suo papà aveva lo studio da geometra e gli mandai il disco. Era agosto e lui mi richiamò ad ottobre: 'Pronto, sono la segretaria di Tiziano Ferro…'. Pensavo a uno scherzo. Tiziano mi disse che gli piacevano le mie canzoni e abbiamo cominciato a lavorarci".

La giovane artista, inoltre, è riuscita ad instaurare un bel rapporto con Loredana Berté, la quale è recentemente apparsa in tv nelle vesti di giudice speciale ad Amici celebrities: "Ho ricevuto un regalo da Loredana Berté, perché dice che le ricordo la sorella (Giordana allude a Mia Martini, ndr). A lei voglio un bene immenso, la riempio di baci, lei di regali. È molto affettuosa. Mi ha donato degli orecchini a forma di luna perché la luna, dice, è sua sorella e io gliela ricordo. E in effetti abbiamo un rapporto da sorelle".

