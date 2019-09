Giorgia Caldarulo, chi è la fidanzata di Taylor Mega

Giorgia Caldarulo da qualche settimana è balzata agli onori delle cronache rosa per la sua relazione con Taylor Mega. A lanciare lo scoop è stato dapprima Riccardo Signoretti nel corso di Pomeriggio5, rivelando di essere in possesso di alcune foto esplicite dell'influencer in compagnia di una ragazza. Moltissimi seguaci di Taylor Mega hanno immaginato potesse trattarsi di Erica Piamonte, con la quale da diverso tempo l'influencer ha imbastito una tenera amicizia. A pochi giorni di distanza, invece, si è scoperto che la misteriosa ragazza era Giorgia Caldarulo, procace e mora modella barese. Ma chi è la nuova fidanzata di Taylor Mega?

Giorgia Caldarulo non è nuova al gossip, in particolare chi segue Uomini e Donne conosceva questa ragazza già prima che esplodesse il caso del fidanzamento con la bionda friulana. Nel 2017 Giorgia Caldarulo ha partecipato al dating show di Maria De Filippi in qualità di corteggiatrice per Paolo Crivellin. Nata nel 1997, la Caldarulo è di origine barese ma vive a Milano dove lavora come modella. A Bari, però, ha intrapreso la carriera universitaria, seguendo i corsi di Scienza dei beni culturali. Fin da piccola desidera lavorare nel mondo della moda e creare una propria linea di scarpe, da vedere un giorno ai piedi di Kate Middleton. Il suo nome quest'anno era stato inserito tra quelli delle tentatrici di Temptation Island Vip ma, alla fine, la ragazza non ha partecipato al programma. Il bacio con Taylor Mega non è il primo che la porta alla ribalta, perché appena conclusa l'esperienza a Uomini e Donne, la ragazza ha fatto parlare di sé per un bacio con Cameron Dallas. Lui è uno youtuber molto noto e i due si sarebbero incontrati a Milano durante la settimana della moda nel 2018. Il loro non fu altro che un bacio di lavoro immortalato per Dolce & Gabbana, ma i complimenti da parte di Dallas alla Caldarulo si sprecarono in quell'occasione: “ Giorgia è una persona fantastica. L'ho incontrata solo quel giorno, ma è fantastica. Una persona magnifica. Ed è anche bellissima, cioè, wow! Davvero bellissima! ”

A un anno di distanza, Giorgia Caldarulo è di nuovo sotto i riflettori per un bacio ma stavolta non di scena. La sequenza con Taylor Mega parla di un bacio appassionato, lungo e coinvolgente che le due si sono scambiate in una strada di Milano, nel centralissimo quartiere di Brera. Sarà una storia destinata ad avere un seguito? Solo il tempo lo potrà dire, ma di sicuro le due ragazze sono davvero molto belle insieme.