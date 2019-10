Giorgia Caldarulo si è fidanzata con un attore spagnolo?

Giorgia Caldarulo negli ultimi tempi sembra essere sulla bocca di tutti. La modella pugliese, già nota al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice dell'ex tronista Paolo Crivellin, è successivamente tornata all'attenzione delle testate di gossip nostrane e americane, per essere stata paparazzata durante la Milano Fashion Week mentre si baciava con Cameron Dallas, per scoprire poi essere parte di una campagna pubblicitaria di Dolce&Gabbana.

Giorgia sembrava aver trovato la serenità. Fino a qualche settimana fa era ospite da Barbara d'Urso per proclamare il suo amore per l'influencer Taylor Mega. La love story è stata più volte incriminata, ritenuta da molti costruita a tavolino al solo scopo di accrescere i follower su Instagram e in cerca di popolarità televisiva. La prima a criticare la coppia fu Erica Piamonte che aveva conosciuto Taylor nella casa più spiata d'Italia, con la quale poi ha avuto una relazione durante l'estate. Anche Megghi Galò ex corteggiatrice e amica di Giorgia ha criticato le due ragazze accusandole di essere a caccia di fama.

La conoscenza tra Taylor e Giorgia però è durata ben poco e le due si sono lasciate. A fare scalpore non è tanto questo ma, pare che ora la bella pugliese abbia fatto breccia nel cuore dell'attore spagnolo Aron Piper. Noto al pubblico italiano per via del suo ruolo nella popolare serie Èlite, targata Netflix.

Secondo i più informati pare che Aron Piper avesse già aggiunto Giorgia su Instagram un mese fa, ma agli occhi dei più attenti non è sfuggito che, solo ultimamente ha iniziato a metterle like a moltissime foto, persino alle meno recenti.

Queste sono solo indiscrezioni, quindi, non ci resta che attendere eventuali sviluppi di questa possibile nuova storia nata sui social.