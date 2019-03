Giorgia Palmas, compleanno a Disneyland con Magnini (e figlia)

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si stanno godendo qualche giorno di relax nel parco divertimenti parigino Disneyland. L'occasione? Il trentasettesimo compleanno dell'ex velina, che la coppia ha deciso di festeggiare lontano dall'Italia. Non si tratta però di una fuga romantica ma di una vera e propria vacanza in famiglia, visto che a Disneyland si trova anche la figlia Sofia, nata dalla relazione con il calciatore Bombardini. I due, che si frequentano da quasi un anno, hanno postato sui rispettivi profili social foto e video di momenti divertenti all'interno del parco. Una pausa dagli impegni lavorativi che vedono la Palmas impegnata in radio (sul Latte e Miele) e in televisione su Milan Tv, mentre il nuotatore Magnini è intento in alcuni progetti pubblicitari.

Dal suo profilo Instagram Filippo Magnini ha dato una divertente anteprima su un progetto televisivo che porterà avanti insieme alla fidanzata Giorgia. A breve partirà, infatti, il programma tv "Assaggi d'Amore", una sorta di Stranamore moderno, dove i due nei panni di conduttori e inviati raccoglieranno per strada le dediche d'amore più belle e le storie più emozionanti da condividere con il pubblico da casa. Fazzoletti alla mano sembra tutto pronto per le prime riprese. Prima tappa del tour dell'amore sarà Agrigento, dove la coppia dovrebbe volare al rientro da Parigi. Il programma, realizzato da Me Production, andrà in onda su Real Time canale 31 del digitale terreste intorno agli inizi di aprile. Chissà se Filippo Magnini coglierà l'occasione per fare una proposta di matrimonio alla bella Palmas? Intanto lei, come dichiarato sul video di presentazione del programma, si accontenterebbe di una nuova dichiarazione d'amore.

