Giorgia Palmas, un dettaglio hot infiamma il web

Un altro successo social per Giorgia Palmas! Dopo anni di esperienze televisive, l’ex velina mora ha riversato sui social – e in particolare su Instagram – tutta la sua attenzione, deliziando e conquistando giorno dopo giorno i suoi follower, oggi ben oltre il milione.

Che si tratti di scatti quotidiani tra le mura domestiche o di foto più seducenti che mettono in risalto la sua bellezza fuori dall’ordinario, poco importa: tutti impazziscono per lei, donne e uomini. A conferma di ciò, l’ultimo scatto condiviso dalla Palmas sul suo profilo. Lei, avvolta in un morbido pigiama invernale dal colore grigio e decorato con tanto di simpatiche nuvolette bianche, siede comodamente sul mobile della cucina mentre è intenta a sorseggiare del tè per combattere il repentino cambio di stagione.

Insomma, il pigiama dovrebbe essere l’antitesi della sua sensualità. Eppure, quando è la bellissima Giorgia Palmas ad indossarlo, è proprio il caso di alzare le mani in segno di arresa. Infatti, sebbene l’intento della foto fosse tutt’altro che provocante, i fan hanno notato un dettaglio piccante. Il motivo? Dagli scaldamuscoli di lana ecco spuntare il piede dell’ex velina. Insomma, piedi femminili, che passione! Da sempre elemento erotico e arma di seduzione femminile, il piede di una donna può travolgere un uomo tanto quanto un prosperoso décolleté o delle belle gambe longilinee.

Delicato, curato e sensuale, ha immediatamente catturato l’attenzione del web. E, come spesso accade, i commenti non si sono fatti attendere nello spazio in fondo al post condiviso dalla ragazza di Filippo Magnini: “Bellissima, sei uno schianto” , “Con quel piedino lì…” , “Sei fantastica. Da 15 anni io sono pazzo di te… sei sempre più bella!” , “Bellissimi piedi” e “Che piedino stupendo” .

Altri, invece, decisamente meno fantasiosi, le hanno fatto i complimenti per la scelta – azzeccatissima – del pigiama: comodo, sensuale ma soprattutto alla moda. “Pigiama in pile, ora uno stile di vita grazie a te Giorgia!” , “Che bella la fantasia del pigiama, dove lo hai comprato?” , “Bello e funzionale, top!” e “Lo stile di questo pigiama ti dona un’aria davvero fanciullesca” .

Le decorazioni a nuvoletta, però, hanno stimolato alcune congetture piuttosto ardite. Un utente, infatti, ha scritto: “Cielo a pecorelle… (pioggia a catinelle)” . Se non fosse che, nel suo commento, ha volutamente lasciato a metà il famoso proverbio utilizzando i puntini di sospensione, come a voler alludere a qualcos’altro.

Insomma, che dire? Fortunato il suo bel Filippo che, sui social, si mostra sempre più complice e intimo nei confronti della bella Giorgia. Il giorno delle loro nozze, infatti, sembra essere sempre più vicino e si vocifera che presto compiranno il grande passo del matrimonio. Stiamo a vedere!

