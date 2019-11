Giorgia Palmas e Filippo Magnini, intesa perfetta ai Caraibi

Fuga romantica ai Caraibi per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. L'ex velina di Striscia la Notizia e il campione di nuoto sono trasvolati nel paridiasiaco scenario dell'arcipelago del mare caraibico per trascorrere una vacanza romantica in assoluta intimità. Durante le precedenti vacanze, infatti, la coppia si è sempre recata nelle mete vacanziere insieme alla presenza amorevole della figlia di lei, Sofia. Mentre in questa occasione i due sono completamente soli e innamorati. La coppia ha voluto concedersi una meritata pausa dalla routine quotidiana e dagli impegni professionali di entrambi. La Palmas e Magnini, conosciutisi nella primavera del 2018, si dichiarano ancora molto innamorati l'uno dell'altro. Tra i due intercorre un rapporto simbiotico caratterizzato da un feeling eccezionale, palesabile agli occhi di chi li osserva. La coppia immersa felicemente nell'azzurro mare della magnifica isola di Guadaloupe, si è concessa numerosi scatti per immortalare tali suggestivi momenti.

La dolce intesa della coppia ai Caraibi

Giorgia Palmas e il bel nuotatore, Filippo Magnini, si mostrano nelle foto e nel video da essi condivisi su Instagram in preda all'euforia e alla loro speciale intesa amorosa. E' evidente che i due sono catturati reciprocamente e i loro sguardi d'intesa, i baci affettuosi, i sorrisi languidi e le parole dolci sono frutto di un sentimento profondo. La showgirl e lo sportivo si godono in tranquillità le distese di sabbia e il mare cristallino allettando le loro voglie intime. D'altronde Magnini è perfettamente a suo agio nel suo ambiente naturale, l'acqua, e puo lasciarsi andare al ritmo delle onde e farsi trasportare dalla sua passione di vita, il nuoto.

La coppia vip sui social è molto popolare e amata. I commenti postati dai fan ai loro scatti vacanzieri dimostrano il forte seguito che i due riscontrano. Del resto possedendo dei fisici scultorei e allenati come potrebbe sessere altrimenti? Giorgia Palmas appare in diverse pose sexy in costume da bagno sfoggiando un corpo suadente. E in egual modo Filippo Magnini, certo, non sfigura al suo fianco. La coppia ha comunicato sui loro rispettivi profili social le loro impressioni e sensazioni in merito alla meravigliosa vacanza caraibica. "I 'Palmini' alla conquista di Guadaloupe!! ️Ai confini… e poi oltre, e ancora oltre", hanno annunciato felici ai loro fan a corredo dei loro scatti.

Entrambi adorano il mare: lei, una sarda doc, è cresciuta circondata dal mare, lui, nuotatore di professione, ama il contatto costante con l'acqua. Niente di piu congeniale che godersi questa vacanza in quel dei Caraibi. Nuotate, passeggiate romantiche, effusioni sulla spiaggia, giochi di coppia, aperitivi al tramonto contrassegnano tale esperienza vacanziera. Dal suo pensiero materializzato in un messaggio, la Palmas ha scritto: "Nella mia idea di paradiso il mare c’è sicuramente", a corredo di uno scatto in cui appare distesa in bikini sulla sabbia del mar dei Caraibi. "Bella la mia Palmina spiaggiata", gli fa da eco Magnini postando anch'egli immagini che lo ritraggono nello scenario di Guadaloupe. L'interscambio social tra i due è molto intenso, in un botta e risposta all'insegna di frasi e dediche d'amore.

I propositi amorosi per l'avvenire della Palmas e Magnini

La vacanza caraibica che la coppia si è regalata rimanda all'idea di una sorta di pre luna di miele ante litteram. Secondo voci di gossip pare che la modella cagliaritana e il campione di nuoto convoleranno a nozze nel corso del 2020. Del resto sono stati gli stessi protagonisti a pronunciarsi in merito alla prossimità del loro matrimonio. Giorgia Palmas e Filippo Magnini, nonostante si siano fidanzati da poco piu di un anno, hanno intaurato un legame solido, coltivando giornalmemte il loro sentimento unico.

Nel corso di varie interviste, invitati a talune trasmissioni televisive di rilievo nazionale, entrambi hanno escplicitato charamente i loro intimi propositi in merito all'eventualità di sposarsi. Magnini intervistato al programma di Raiuno Storie italiane dalla bella conduttrice Eleonora Daniele ha affermato: " Penso di essere veramente fortunato, oltre ad essere bellissima mi piace il suo carattere, il fatto che sia responsabile, è una mamma. Il matrimonio? Quando non lo so, ma sicuramente Giorgia me la sposo. Per me ha un valore importante il matrimonio e se trovi la persona giusta come lo è stato per me con Giorgia, sicuramente la sposerò". Dal canto suo anche l'ex velina ha manifestato pubblicamente i suoi sentimenti per il fidanzato. " Sono molto felice e sono innamorata. Abbiamo una visione della vita e del futuro molto simile. Mi ritengo fortunata perché ho incontrato una persona sana, speciale, equilibrata e che mi fa anche morire dal ridere".

A testimonianza della veridicità della relazione sentimentale tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini vi è il fatto che la coppia convive da tempo a Roma. Come dichiarato dalla stessa modella 37enne, Magnini in nome dell'amore per la sua fidanzata, ha preso a cuore le sorti della undicenne figlia della showgirl, Sofia, nata dalla sua relazione predecedente con il calciatore Davide Bombardini. Oggi, infatti, la piccola famiglia vive insieme serenamente nella stessa abitazione. Dalla primavera del 2018 la Palmas e Magnini sono inseparabili. I due hanno compreso sin dal principio della loro storia di essere compatibili e di aver intaurato un legame indissolubile. Entrambi sognano da tempo di costruite una vera famiglia, con matrimonio e prole numerosa. Chissà se presto tale desiderio si avvererà per la gioia loro e dei milioni di fan.