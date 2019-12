Giorgia Palmas e Filippo Magnini presto sposi. I due volano a Dubai

La magia del Natale ha segnato l'ufficializzazione delle nozze in arrivo di una delle coppie più amate dagli italiani. Parliamo di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. L'ex velina di Striscia la notizia e l'ex nuotatore sono in procinto di compiere il grande passo sull'altare. A renderlo noto sono stati proprio loro, i diretti interessati, condividendo entrambi una foto in cui appaiono felicemente innamorati, davanti ad alcuni alberi adornati di decori natalizi. E a corredo del loro romantico scatto - condiviso sui loro rispettivi profili Instagram ufficiali- i promessi sposi hanno voluto scrivere ai fan del loro amore.

"She said YES", ha riportato in un nuovo post condiviso su Instagram l'ex nuotatore, facendo così sapere che l'ex velina ha risposto "sì" alla sua proposta di matrimonio. E se da una parte Filippo ha postato un messaggio sibillino, più chiaro e senza giri di parole è invece il messaggio che ha pubblicato l'ex volto del tg satirico di Antonio Ricci."Sono tanto emozionata - ha scritto ai fan, la showgirl sarda, in un suo post pubblicato su Instagram- ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento, ma so per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile e io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti amo da morire @filomagno82 sono la persona più felice del mondo".

Tra i primi a destinare messaggi di congratulazioni alla coppia vip, la modella Melissa Satta ha così commentato la romantica foto postata dalla Palmas: "Auguri!". In moltissimi, tra gli utenti su Instagram, si sono mobilitati a scrivere messaggi di congratulazioni per i promessi sposi. Tra i commenti giunti da parte dei vip, si legge anche quello scritto dall'ex gieffino Luca Di Tolla: "Ecco...adesso piango! Vi voglio un mondo di bene e vi auguro tanta gioia e serenità. Che la vita vi sorrida sempre...e che ogni giorno, come oggi che è Natale, sia una Rinascita. @giopalmas82 @filomagno82".

Giorgia Palmas incanta con i fuochi d'artificio

Nelle ultime ore, Giorgia Palmas ha, inoltre, fatto sapere di essere volata a Dubai insieme a Magnini, condividendo con il web una serie di emozionanti Instagram story e un post contenente una foto che la immortala mentre mostra i fuochi d'artificio. E a corredo del suo ultimo scatto pubblico, la showgirl ha scritto il seguente messaggio: "Come quando ero bambina, se sento i fuochi d’artificio, corro fuori a guardarli e rimango incantata come fosse la prima volta... #outfit che adoro @zuiki_italia #zuikiitalia #adv ~ #myDubai @mydubai".

Segui già la pagina di gossip de Il giornale.it, su Facebook?