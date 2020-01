Giorgia Palmas sceglie Elena Barolo come testimone di nozze

Finalmente, dopo una frequentazione durata circa un anno, Filippo Magnini, 36 anni, realizzerà il sogno di Giorgia Palmas, la sua compagna: non solo la porterà all’altare, ma le nozze avverranno in spiaggia, nella sua amatissima Sardegna, la terra di origine della ex velina.

La proposta è arrivata proprio a Natale, sotto l’albero, addobbato anche con le foto della coppia come racconta la showgirl nelle sue Instagram Stories. Questa la reazione di Giorgia sui social, colta totalmente di sorpresa: "Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi, ieri notte abbiamo vissuto una favola" .

Tuttavia, organizzare un matrimonio – e soprattutto un matrimonio Vip, non è cosa da poco. È infatti opportuno saper pianificare per tempo ogni singolo dettaglio ed aver ben a mente i preparativi necessari via via che si avvicina la data stabilita. Per questo motivo, Giorgia è già indaffaratissima per organizzare ogni singolo aspetto di questo giorno che per lei sarà indimenticabile e, a quanto pare, la scelta più facile è stata quella di nominare la sua testimone di nozze. Si tratta di Elena Barolo, sua compagna d’avventura da quasi vent’anni. Come molti ricorderanno le due sono state veline a Striscia la Notizia dal 2002 al 2004 e quell’esperienza le ha legate per sempre. Insomma, la coppia Palmas-Barolo è forse una delle poche coppie di veline che resiste nel tempo, dopo essersi conosciute nel 2002.

Così, proprio poche ore fa, è arrivato su Instagram un nuovo aggiornamento sul matrimonio di Giorgia Palmas e l’annuncio riguarda proprio la scelta della sua testimone di nozze. La Palmas è felicissima di avere Elena Barolo al suo fianco in quel giorno e, non potendo contenere la gioia, ha postato una foto insieme alla sua inseparabile amica per rendere la decisione ufficiale. Queste le parole dell’ex velina: "Ci conosciamo da tanti anni Elenina mia, quasi 20, e siamo davvero cresciute insieme… Sono fortunata ad aver incontrato nella mia vita la tua delicatezza e la tua bontà d’animo. Tra pochi mesi scriveremo un’altra pagina della nostra vita in cui saremo insieme, al mio fianco in una giornata indimenticabile, cara la mia testimone di nozze" . Commossa da questa tenera dedica di un’amicizia vera, anche Elena ha postato la stessa foto sul suo profilo Instagram, scrivendo: "Quando una bionda e una mora (tanto amiche e tanto diverse ma tanto uguali) si incontrano per pianificare, cominciate a tremare" .

Insomma, questa non è altro che l’ennesima conferma di un’amicizia che dura nel tempo. Nel frattempo, sappiamo che il matrimonio verrà celebrato nel mese di marzo, quindi avanti tutta con i preparativi!

