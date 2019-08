Giorgia Palmas: "Io tifo il Milan ma devo combattere con un fidanzato interista"

Giorgia Palmas si sta godendo la sua storia d'amore con l'ex fuoriclasse del nuoto Filippo Magnini. Il volto di Milan Tv è una delle showgirl più seguite e amate dagli italiani e sui social vanta oltre 1,6 milioni di follower. L'ex moglie del giocatore dell'Atalanta Davide Bombardini ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva e si è detta fiduciosa sul nuovo Milan di Marco Giampaolo: "Ho un’ottima impressione da Giampaolo, che porta energia positiva e fiducia. La partita con il Manchester United di oggi sarà un altro test importante prima del campionato. Secondo me non sarà una partenza facile per il Milan in campionato, non vanno sottovalutate Udinese e Brescia".

La Palmas ha poi parlato della sua fede rossonera e di quella del compagno, Filippo Magnini, che però tifa Inter: "I tifosi sono positivi e ci sono tutti gli ingredienti per fare bene. Sono milanista da quando avevo 7-8 anni grazie a mio fratello e ho conosciuto un Milan vincente. Van Basten è stato un grande campione che mi ha appassionato e mi ha fatto amare questi colori. Devo fare i conti con un fidanzato interista però. L’obiettivo stagionale del Milan è tornare a far sognare i tifosi qualsiasi sia la classifica. Sogno di mercato? Un nome mai fatto finora. Un arbitro femminile per la Supercoppa? È un segnale positivo, anche se non capisco perché dobbiamo ancora considerarlo un segnale e non la normalità".



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?