Giorgia Palmas manda in tilt i fan sui social

Filippo Magnini convolerà a nozze presto, molto presto, con la sua Giorgia Palmas, conduttrice di Milan Tv ed ex Velina di Striscia La Notizia. La bella sarda e il nuotatore marchigiano hanno confermato il lieto evento nel salotto di Silvia Toffanin "Verissimo" con Giorgia che ha spiegato: "Ci sposiamo a marzo. Eravamo seduti sul divano in pigiama a guardare la televisione quando a un certo punto ha radunano me, mia figlia e i miei genitori fuori. Mi ha bendata e ci ha portato con la macchina nella nostra futura casa. Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. Credevo che fosse già il mio regalo di Natale. Ero felice e commossa!".

Magnini, commosso, ha confermato la cosa: "Ho voluto creare questa sorpresa nella nostra nuova casa dove andremo a vivere e dove volevo fosse custodito questo primo ricordo. Ho addobbato la sala in tema natalizio e ho appeso sugli alberi di Natale le foto della nostra famiglia. Mi sono inginocchiato e le ho chiesto di sposarmi" . La Palmas non ci ha pensato due volte e si è detta felice per questa inaspettata proposta: "Mi sono inginocchiata anch’io e ho detto sì. È stato uno degli inizi più belli della mia vita".

L'ex fuoriclasse del nuoto italiano è stato per tanto tempo impegnato con Federica Pellegrini che a Tokyo 2020 metterà fine alla sua carriera ricca di successi. La Divina ha ormai somatizzato la cosa e ai microfoni della Stampa ha spiegato di non serbare rancore nei confronti dell'ormai ex compagno: "Filippo si sposa? Era nell' aria e prima o poi arriverà per tutti il momento. Se troverò l'amore? Magari, ma la priorità ora è restare più rilassata possibile".

La bella Giorgia vanta oltre 1,7 milioni di follower su Instagram che non perdono tempo, ogni giorno, per commentare le sue tante foto sexy che la ritraggono in momenti della sua vita quotidiana o lavorativa. Quest'estate l'ex di Davide Bombardini e Vittorio Brumotti, ai microfoni di Radio Sportiva, aveva parlato di come la sua storia con Filippo andasse a gonfie vele nonostante lei sia un'accanita tifosa del Milan e anche conduttrice per il canale tematico rossonero, mentre l'ex nuotatore è un interista sfegatato: "Sono milanista da quando avevo 7-8 anni grazie a mio fratello e ho conosciuto un Milan vincente. Van Basten è stato un grande campione che mi ha appassionato e mi ha fatto amare questi colori. Devo fare i conti con un fidanzato interista".

