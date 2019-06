Giorgio Chiellini papà per la seconda volta: "È nata Olivia"

Fiocco rosa in casa Chiellini: Giorgio è diventato papà per la seconda volta e, dopo la nascita della primogenita Nina, ha avuto la gioia di stringere tra le braccia la piccola Olivia.

L’annuncio della lieta notizia è stato dato tramite l’account Twitter della Juventus, squadra di cui Giorgio Chiellini è difensore e capitano. “ Fiocco rosa in casa Chiellini! – si legge nel post social - . Oggi è nata Olivia, la secondogenita del nostro Capitano! Congratulazioni e felicitazioni a mamma e papà! ”. Il calciatore e la moglie, Carolina Bonistalli, sono sposati dal 2015 e, un anno dopo le nozze, è nata la loro prima figlia. A distanza di tre anni dalla gioia di essere diventato papà per la prima volta, Chiellini ha provato l’emozione di stringere tra le braccia anche la nuova arrivata in casa, Olivia. Una famiglia tutta al femminile, quindi, quella del difensore della Juventus, circondato dalla moglie e dalle sue due figlie.

Per il momento, dagli account ufficiali di Chiellini e della moglie Carolina Bonistalli non è stata mostrata alcuna immagine riguardante la piccola Olivia. Sui loro profili, però, tantissime foto che raccontano la felicità di una famiglia che, al di là della professione di entrambi, sembra essere una delle più normali di sempre. Convolati a nozze nel 2015 dopo quattro anni di fidanzamento, Giorgio Chiellini e Carolina Bonistalli sono stati tra le coppie meno protagoniste del gossip: lei ha seguito il marito da casa o negli stadi, ma nessuno dei due è mai finito al centro della cronaca rosa. Un comportamento che i fan hanno sempre apprezzato e che ha portato i due ad essere tra i più seguiti e osannati sui social.