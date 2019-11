Giorgio Manetti silura l'ex Gemma e incoraggia la Cipollari sulla dieta

Lontano dai riflettori della televisione, l'ex protagonista di Uomini e donne, Giorgio Manetti, è riuscito a tornare al centro dell'attenzione mediatica. A far parlare nuovamente di lui sono alcune sue nuove dichiarazioni, rilasciate in occasione di una recente intervista, che lo storico cavaliere del trono over ha concesso al settimanale di gossip Mio. Incalzato dalle domande della nota fonte, Manetti ha fatto sapere di essere venuto a conoscenza della dieta che sta seguendo Tina Cipollari e si è raccontato a ruota libera su vita privata e alcune persone conosciute durante la sua ormai ultimata esperienza al dating-show di Maria De Filippi, dove in passato ha avuto un flirt con Gemma Galgani.

E proprio sul conto della dama torinese, che da anni si conferma indiscussa protagonista tra i pretendenti del trono over, "il gabbiano", così come viene soprannominato Giorgio, è tornato a lanciare delle frecciatine al vetriolo. "Gemma? Lei ormai fa parte dell’entourage, dell’arredamento -ha dichiarato Manetti, alludendo alla lunga partecipazione della sua ex al format prodotto e condotto dalla consorte di Maurizio Costanzo-. Dopo dieci anni le auguro di trovare ciò che cerca, ma io mi sarei un po’ stancato dopo tutti questi anni. Su di lei è stato detto tutto, non saprei cos’altro aggiungere”. Giorgio, che a quanto pare non custodisce dei bei ricordi della Galgani, ha poi parlato di un'altra persona nota al pubblico di Canale 5, che è recentemente tornata a far parte del cast dei pretendenti di Uomini e donne. “Anna Tedesco? C’è sempre stata una bella amicizia -ha confidato Manetti sul conto del suo rapporto maturato con la dama del trono over - e ci sarà sempre. È rientrata a Uomini e Donne e le auguro buona fortuna". E a margine del pettegolezzo, che lo vedrebbe protagonista di una liaison amorosa con la Tedesco, l'ex compagno della Galgani ha tenuto a chiarire la sua posizione: "Ho notato che la punzecchiano, insinuando un coinvolgimento tra me e lei. Non mi piacciono le allusioni velenose”.

Manetti fa il tifo per Tina di Uomini e donne

Oltre alle dichiarazioni rilasciate sul conto delle protagoniste del Trono over, Gemma Galgani e Anna Tedesco, nell'ultima intervista Giorgio Manetti ha speso delle parole anche per l'opinionista storica di Uomini e donne, Tina Cipollari. Giorgio è venuto a conoscenza del fatto che la Cipollari ha deciso di perdere peso seguendo una dieta ferrea, così come l'opinionista ha affermato nella terza puntata del Maurizio Costanzo Show, trasmessa mercoledì 13 novembre. E ora Manetti fa il tifo spassionato per la vamp di Uomini e donne: “Tina Cipollari? Ho saputo della sua dieta e faccio il tifo per lei, può farcela! Ci vediamo ogni tanto al ristorante del suo fidanzato Enzo, a Firenze, dove spesso vado a cena con Caterina (l'attuale compagna di Giorgio Manetti, ndr)”.

Allo stato attuale, Giorgio (63 anni, ndr) si dichiara sentimentalmente legato ad sua una vecchia fiamma recentemente ritrovata, Caterina, con la quale Manetti sente di poter andare presto a convivere a Firenze.

