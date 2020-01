La giornalista Emma d'Aquino: "Sui social vogliono foto dei piedi, io li blocco"

Tra i volti femminili scelti da Amadeus per il Festival di Sanremo 2020 ci sarà anche la giornalista Emma D’Aquino, che ha spezzato una lancia a favore del conduttore della kermesse musicale e raccontato alcuni episodi di cui è stata protagonista sui social.

Già ospite del Festival nel 2018 durante la direzione artistica di Claudio Baglioni, Emma D’Aquino calcherà nuovamente il palco del Teatro Ariston in un anno in cui le polemiche hanno preso il sopravvento sulla manifestazione canora. In particolar modo, dopo le dichiarazioni di Amadeus in conferenza stampa, ritenute sessiste da molti personaggi noti e dalle donne della politica italiana, la giornalista Rai ha voluto spendere parole positive nei confronti del conduttore e, intervenuta durante la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, ha precisato che “Amadeus è una persona carina”. “ Amadeus ha chiesto scusa a chi si sentiva offeso e ha fatto un'ottima cosa – ha detto lei ai microfoni di Radio 1 - . Ma diciamoci la verità: ha usato, forse, delle parole non proprio giuste ma voleva dire altro, su dai. Amadeus è una persona molto carina, io lo conosco ”.

Pronta a salire sul palco di Sanremo nella serata di mercoledì, la giornalista non sa ancora cosa dovrà fare. “[...] Fino a ieri ero in conduzione al Tg1, andrò a Sanremo la prossima settimana ”, ha spiegato lei, per nulla infastidita dal poter essere considerata una delle “belle” del Festival. “ Dare del bello ad una donna non è un'offesa. Se mi dici che sono bella ti ringrazio, se mi dici che sono bella e brava mi hai conquistato – ha detto, rivelando poi di essere anche felicemente innamorata e di condividere, almeno in parte, l’idea che una donna possa stare “un passo indietro” rispetto al suo uomo - . A volte stai un passo indietro, a volte stai un passo avanti, è normale. Si vive insieme, si cammina insieme ”.