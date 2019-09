Per un giovane liutaio Gerry Scotti dona 5mila euro

È successo a Concorezzo, in provincia di Monza, dove un giovane liutaio di 26 anni si è visto recapitare un assegno di 5mila euro da Gerry Scotti in persona. L’amato conduttore e presentatore di diversi programmi delle reti Mediaset, è rimasto molto colpito dall’attività di Lorenzo Radelli, e ha deciso così di aiutare in prima persona il promettente restauratore. Gerry Scotti proprio per la sua attività umanitaria, lo scorso anno, è stato nominato Ambasciatore per la Ricerca dalla Regione Lombardia.

"Lorenzo ha colpito fin da subito la mia curiosità – rivela il conduttore in una nota stampa -. Guardare al futuro significa anche tenere in considerazione coloro che vivono per conservare i valori del passato. Proprio come ha fatto Lorenzo". La somma sarà di grande aiuto per il liutaio, permetterà infatti di poter esportare all’estero la sua arte. E i 5mila euro sono stati consegnati da Scotti insieme al vicepresidente della Regione Lombardia. "L’intraprendenza di Lorenzo e la sua forza di volontà, rappresentano lo spirito di innovazione di cui il paese ha bisogno – afferma poi il Presidente Fabrizio Sala-. Lui è un’eccellenza che deve essere valorizzata. Rimane un nostro grande obbiettivo, per accendere i riflettori su temi di sviluppo e novazione".

Stupito è stato il giovane che ha ricevuto il riconoscimento. "Chi può mai aspettare che Gerry Scotti bussi al vetro del tuo negozio” – rivela -. È stata una sorpresa che mi porterò nel cuore".