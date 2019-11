Giovanni Allevi ha la sindrome di Asperger?: "Mi fa piacere avere colleghi illustri come la Thunberg"

Cosa hanno in comune il pianista Giovanni Allevi e Greta Thunberg? L’artista e la 16enne svedese paladina della lotto contro i cambiamenti climatici condividono gli stessi pensieri, ma secondo qualcuno sarebbero anche affetti dalla stessa malattia.

La Thunberg, com’è noto, ha la sindrome di Asperger che, come scientificamente spiegato, fa parte dei “disordini pervasivi dello sviluppo”, cioè di quel gruppo di malattie che riguardano il comportamento e la socialità. La sindrome, che prende il nome dal pediatra viennese che la identificò, Hans Asperger, si manifesta in bambini che hanno determinate caratteristiche: sono solitari e goffi nei movimenti, si isolano spesso dai loro coetanei, hanno difficoltà a comunicare e a relazionarsi con gli altri e, al tempo stesso, coltivavano i loro interessi con una dedizione e attezione tale da diventare dei veri e propri esperti. Tale problema, dunque, pur essendo una forma di autismo lieve, permette a chi ne è affetto di condurre una vita normale e di successo.

Questa sindrome, da cui è affetta Greta Thunberg, secondo qualcuno potrebbe appartenere anche al musicista Giovanni Allevi che, in una intervista al settimanale Chi, si è espresso in merito. “ Sa che dicono che anch’io, come Greta, sia un Asperger – ha raccontato Allevi, che approfondito in maniera superficiale l'argomento senza confermare o smentire le voci esterne - . Se ho approfondito? Da quello che ho letto sulle caratteristiche di questa sindrome mi sembra già chiarissimo senza bisogno di approfondire (ride, ndr). Se così è mi fa piacere avere colleghi illustri come Greta ”.