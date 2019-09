Ciacci scatenato contro gli influencer: "Sei scappati di casa"

La nuova stagione di Pomeriggio 5 è ufficialmente iniziata questa settimana. Nell'ultima puntata del format condotto da Barbara d'Urso, l'esperto di tendenze e costumista, Giovanni Ciacci, si è scatenato criticando la categoria degli influencer. Ciacci si auspica, tuttavia, che molto presto sul web possano essere promossi contenuti diversi, non necessariamente legati all'aspetto estico. E, a tenere alta la bandiera delle webstar, ci ha pensato l'ex gieffina Valentina Vignali, che, ospite nel salottino del talk-show di Canale 5, ha ricordato che dal suo canto promuove sui social la prevenzione contro il cancro, perché colpita in passato da un tumore maligno alla tiroide.

"Io promuovo anche altro, parlo di salute ad esempio", ha infatti dichiarato la Vignali. Ma dalla regia è stato mandato in onda un rvm, contenente le immagini di un video postato in rete, in cui Valentina mostra un sacco di banconote. "Che cafonata!" ha sentenziato sbigottito Ciacci, alla visione del filmato "incriminato" in questione. "Hai ragione, non sono sempre così" è stata la pronta risposta dell'influencer Valentina, al giudizio espresso dall'esperto di tendenze.

Giovanni Ciacci boccia la webstar Taylor Mega

Il costumista Giovanni Ciacci, che ha abbandonato il format Detto fatto condotto da Bianca Guaccero, in occasione del suo intervento registratosi a Pomeriggio 5 si è scagliato, in particolar modo, contro gli influencer che hanno presenziato alla 76° edizione del Festival del Cinema di Venezia. L'attacco di Ciacci sarebbe destinato in particolare ai personaggi del piccolo schermo più seguiti dagli amanti dei reality-show: "Alla Mostra del Cinema, ma chi c’era? 6 scappati di casa!". Molto duro, inoltre, è stato il giudizio di Ciacci espresso su Taylor Mega, a cui il costumista ha dato un 2 per via della scelta dell'outfit -a suo dire fallimentare per lo scollo poco adatto alle proporzioni delle spalle di Taylor- sfoggiato alla Mostra del Cinema.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?