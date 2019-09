Giovanni Conversano: "Non mi arrendo, Giada sarà mia"

Ieri durante il programma “Vieni da Me” di Caterina Balivo, l’ex tronista Giovanni Conversano ha ricevuto dalla sua amata, Giada Pezzaioli, quanto di più temuto da chi si dichiara alla donna oggetto dei suoi desideri: un secco No che sotterra per sempre ogni fantasia d’amore. E dire che si era preparato alla grande, con la complicità di Caterina Balivo. Ma la sua proposta di matrimonio organizzata in grande stile non è andata a buon fine e Conversano si è trovato a dover riflettere su quella che poteva essere l'occasione amorosa della sua vita. Conosce la sua bella da 9 anni ed era più che pronto al chiederle di fare il grande passo ma qualcosa non ha funzionato perché Giada non se l'è sentita di dirgli di sì.

Inutile il mazzo di rose con cui si è presentato in studio, inutile l’atto di inginocchiarsi emozionato per dirle: “ Io, dopo nove anni, sono qui a chiederti qualcosa di importante” . Il giorno dopo l’umiliazione pubblica Conversano soffre chiaramente il dolore per la cocente delusione, ma ha il cuore aperto a nuovi amori che sappiano farlo sentire unico e speciale.

Ieri, durante la sua proposta di matrimonio, Giada Pezzaioli è rimasta impassibile, sorpresa, imbarazzata e solo dopo qualche istante di silenzio ha risposto: “ Addirittura? Vedremo, dai ”. In studio è calato il gelo e lo stesso Giovanni Conversano sui social, a chi gli chiedeva come fosse andata in realtà la sua proposta fuori dalle telecamere, ha detto con grande dignità: “ Cosa ha detto dopo? No, ha detto di no, non ha accettato per il momento. Vedremo in futuro. Era prevedibile. La sua – spera e preannuncia Conversano - è stata solo una reazione più che giusta e comprensibile. Ne parleremo in futuro ”.

Ma l’anello? “ Prossimamente. Diciamo che era prevista un’intervista diversa. All’ultimo minuto ho deciso di fare ciò che avete visto. Vedremo cosa accadrà poi, grazie a Caterina Balivo ”. Giovanni Conversano ha le idee chiare: Giada Pezzaioli è il suo grande amore e ha tutte le intenzioni di conquistarla.

