Il giudice di Ballando con le stelle contro Macron, su Notre Dame: "L'inizio dell'Apocalisse"

Il temuto giudice di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto, ha rilasciato alcune dichiarazioni su quanto è tristemente accaduto ai danni della cattedrale Notre-dame che ieri sera è stata avvolta dalle fiamme.

Secondo Mariotto, la Ville Lumière sarebbe diventata la capitale del fuoco nel mondo e i pezzi andati perduti della cattedrale francese, simbolo del romanzo storico omonimo di Victor Hugo- "Notre Dame de Paris", altro non sarebbero che segnali divini.

“Ormai Parigi è la città del fuoco. Dalle banlieues e dai sobborghi della capitale, dove venivano distrutte e incendiate le macchine, sino ai ‘gilets jaunes’ che hanno devastato la capitale e le altre città della Francia. E oggi la cattedrale di Notre Dame. E poi la guglia che cade. Come una croce di fuoco. Segnali divini, dell’Apocalisse imminente” , ha affermato Guillermo Mariotto all’AdnKronos.

Per il noto volto televisivo, l'incendio dell'amatissima Notre-Dame potrebbe rappresentare l'inizio della fine.

“Purtroppo il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, verrà ricordato solo per la distruzione di Notre Dame”- ha sentenziato Mariotto, scagliandosi contro la politica di Macron e l'indifferenza che contraddistingue la classe politica e i potenti del mondo.- “Lo ripeto. Sono segnali chiari, inappuntabili. E’ la fine dei tempi contro l’arroganza e l’alienazione, contro chi ha sfruttato e continua a sfruttare il pianeta. Sembra quasi che la gente non abbia voluto vedere e sentire quello che sta accadendo. Un velo sugli occhi, una pietra sul cuore”.

Dal canto suo, il Presidente Macron ha riferito via social-media che intende far avviare i lavori di ricostruzione della cattedrale e ultimarli entro i prossimi 5 anni.

Hanno detto al tg che sono già state fatte donazioni per 600 milioni di euro per #NotreDame è solamente passato un giorno, fa venire i brividi questa cosa

Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame, plus belle encore, et je souhaite que cela soit achevé d’ici 5 années, nous le pouvons. Et là aussi nous mobiliserons.