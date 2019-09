Giulia De Lellis, alcuni stralci del libro sono virali: "Non mi lavo da tre giorni"

Lo scorso 17 settembre è ufficialmente stato pubblicato il primo libro di Giulia De Lellis, scritto a quattro mani con l'autrice Stella Pulpo. E il giorno stesso in cui è avvenuta l'uscita de Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), l'ex fidanzata di Andrea Damante e neo-autrice ha tenuto la presentazione della sua opera presso la Mondadori di Milano. Un evento che ha sorpreso molto l'ex volto di Uomini e donne, Giulia, la quale ha confidato ai follower che non si sarebbe mai aspettata di ottenere così tanto clamore con l'uscita del suo primo libro. Sui social, intanto, i fedeli sostenitori dell'esperta di tendenze hanno già condiviso alcuni stralci dell'opera sulle corna, che Andrea Damante avrebbe inferto all'influencer.

Si tratta di parole taglienti, frasi choc intrise di dolore, sui continui tradimenti subiti in amore. Per alcuni è da definirsi un concentrato di luoghi comuni all'insegna del puro trash, per altri è molto altro. Resta il fatto che da tempo sembra che non si parli d'altro e alcune frasi del libro firmato Giulia De Lellis sono già diventate virali in rete. "Peccato che quello stesso soggetto -Giulia De Lellis scrive chiaramente del suo ex, nel libro- magari fino a poche ore prima, avesse preso, toccato e baciato un altro corpo, un altro seno, un altro c**o, scivolando con sconcertante agilità tra le cosce di un’altra".

Già nella casa del Grande Fratello Vip, la De Lellis aveva palesato di essere un'inguaribile ipocondriaca, non nascondendo ai coinquilini che non avrebbe mai bevuto dai bicchieri di altri: "Avrà almeno usato le precauzioni? (Giulia allude ai tradimenti di Damante, ndr) Ve l’ho già detto, sono ipocondriaca". La scoperta delle corna, che Giulia adesso sembra voler ricordare solo come "un accessorio di tendenza", l'ha fatta stare male, l'ha destabilizzita, quasi paralizzata, tanto da averle fatto perdere persino la voglia di lavarsi: "Non mi lavo da tre giorni e non mi sono neppure cambiata le mutande".

