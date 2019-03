Giulia De Lellis bacia Andrea: "Un Damante è per sempre"

Quella che sembrava essere l'ormai ex-coppia di Uomini e Donne, formata dal Dj Andrea Damante e la web influencer Giulia De Lellis, è risorta dalle sue ceneri. Andrea e la sua Giulietta sono ufficialmente tornati a formare una coppia, o almeno questo è quanto si evincerebbe alla visione degli scottanti scatti pubblicati sul nuovo numero di Chi magazine.

Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano insieme

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati beccati insieme in quel di Milano, e precisamente dai paparazzi ingaggiati da Chi, il noto rotocalco di cronaca rosa diretto da Alfonso Signorini. Sul noto magazine, vengono riportati alcuni importanti dettagli sul conto della coppia più chiacchierata del momento. "Andrea Damante bacia Giulia De Lellis: è la prova del loro ritorno di fiamma. Il deejay e l’influencer erano stati legati per circa due anni, ma si erano lasciati, forse a causa di un tradimento. Eccoli nella nuova abitazione del deejay (una casa bellissima con un salone che affaccia sulla strada) mentre si baciano. Andrea aveva scelto Giulia nel 2016 a Uomini e donne, ma si erano lasciati, si dice per un tradimento, nella primavera del 2018. La scorsa estate un primo tentativo di riconciliazione, documentato da “Chi”, poi la storia di Giulia con Irama, e ora il colpo di scena. Un Damante è per sempre".