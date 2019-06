Giulia De Lellis chiarisce: "Io e Andrea siamo in ottimi rapporti"

Le vicende amorose di Giulia De Lellis sono sempre al centro dell’attenzione. Dopo la fine della storia con Irama, molti si aspettavano di rivederla tra le braccia del suo ex storico, Andrea Damante, ma le cose non sono andate esattamente così. Giulia è stata infatti paparazzata al fianco di Andrea Iannone, l’ex compagno di Belen Rodriguez che, a sua volta, è ritornata con il marito Stefano De Martino.

Da Irama nessun commento, ma sorprendentemente a parlare è stato proprio il Dama: “Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare. C’è solo una grande amarezza e dispiacere, ma so di non aver sbagliato e non ho colpe”.

La risposta dell’ex corteggiatrice non si è fatta certo attendere. Rivolgendosi ai suoi follower, infatti, l’influencer ha provato ad alleggerire le confessioni di Damante, affermando di essere in ottimi rapporti con lui e rassicurando tutti sulle sue condizioni. Tramite una storia di Instagram condivisa poche ore fa, la De Lellis ha detto la sua mentre si trovava impegnata in un set fotografico: “Per fare un attimo di chiarezza e per tranquillizzare moti di voi, state tranquilli! Io e il Dama siamo in ottimi rapporti, buonissimi, lui sta bene e non è successo nulla di tutte quelle cose strane che scrivono”.

Insomma, secondo lei il Dama avrebbe esagerato, ma che la smentita non sia stata funzionale per godersi, finalmente, la nuova storia che la ragazza intravede all’orizzonte?

