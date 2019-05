Giulia De Lellis e Andrea Damante "vicini ma lontani"

Avevano fatto parlare di sé, dopo la divulgazione di alcune foto, che li vedrebbero insieme nel bel mezzo di un loro recente soggiorno a Miami. E adesso sono tornati al centro del gossip, a seguito della premier del nuovo film targato Disney, "Aladdin". A chi ci riferiamo? Stiamo parlando della presunta ex-coppia di Uomini e donne, formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante, i quali nel mese di aprile avevano fatto sapere ai loro follower di essere a Miami. I due non hanno mai confermato di essere partiti in coppia per raggiungere l'amata città americana a Sud della Florida, anche se i fan sostengono che i "Damellis" si siano voluti fare compagnia, in occasione dell'ultimo bollente photoshoot realizzato dalla De Lellis a Miami beach.

Nella serata dello scorso 15 maggio, gli ex-public figure di "Uomini e donne" hanno presenziato all'evento in cui si è tenuta l'anteprima di "Aladdin", l'adattamento live-action del classico Disney del 1992. Una premiere avvenuta a Milano, a cui gli ex-pupilli di Maria De Filippi, a quanto pare, avrebbero partecipato da single e non come "coppia".

Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo "single"?

In moltissimi, tra i fan dei Damellis, si domandano se ci sia mai stato un ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Secondo quanto riportato da Taboid.it, i due influencer sarebbero single: "I due sono stati invitati alla premiere di Aladdin, ma all’evento hanno partecipato ‘da single". E lo stesso viene riferito anche dal profilo ufficiale Instagram Spysee, che conferma: “Andrea è comparso separato dall’ex corteggiatrice”.

In una recente intervista rilasciata a Tabloid.it, Andrea Damante avrebbe messo a tacere i continui gossip che lo vedrebbero felicemente innamorato di Giulia De Lellis: “Ci vediamo ogni tanto, qualche volta, ma nulla di ufficiale o particolarmente importante”.

