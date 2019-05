Giulia De Lellis si fa una foto in palestra. Ma il dettaglio non sfugge

Giulia De Lellis è una delle influencer più attive su Instagram. La sua attività costante sui social l'ha portata ad avere una schiera di fedelissimi follower che amplificano ogni suo scatto o storia che pubblica, come la cassa di risonanza di uno strumento musicale. Recentemente, nelle storie di Instagram la giovane influencer ha condiviso uno scatto con un dettaglio particolarmente piccante.

Giulia De Lellis: il dettaglio hot

La De Lellis è famosa anche per le diverse storie d'amore che ha avuto anche recentissimamente. Prima la storia d’amore con il cantante della scorsa edizione di Amici e protagonista anche nell’ultima edizione del festival di Sanremo su Rai 1, Irama, poi il riavvicinamento avuto con Andrea Damante con il quale sembra esserci stata un’altra storia d’amore che dovrebbe tutt’ora essere in atto. Di conseguenza, molti dei suoi follower sono curiosi di sapere come andrà a finire la sua tormentata vita sentimentale.

Anche perché, nel frattempo, Giulia ha deciso di non parlare più della sua vita sentimentale. Così facendo, però, non ha fatto altro che aumentare la curiosità dei suoi fan. Forse anche per questo ha deciso di postare su Instagram una foto particolarmente interessante. Nella foto si vede sullo sfondo una rastrelliera di pesi pronti all’uso. Ma nella foto c’è un dettaglio che non è sfuggito affatto ai fan della bella Giulia De Lellis, soprattutto i maschietti.

La maglietta della influencer romana è infatti alzata fino a mostrare parte del seno, un’immagine che in poche ore ha fatto il giro dei social. In molti hanno ripostato la foto commentato “ma quanto è f**a?“.

