Giulia De Lellis furibonda contro i paparazzi: "Violata la mia privacy"

Mercoledì in edicola compariranno, sulla rivista Chi, le prime foto che confermano la love story in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. La coppia è stata paparazzata in Sardegna, in teneri atteggiamenti, mentre si trova in vacanza insieme alla famiglia di Giulia. Foto che però hanno mandato su tutte le furie la bella influencer, ex del tronista Andrea Damante, che sui social si è lasciata andare a un sfuriata contro il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Giulia De Lellis ha infatti commentato il post pubblicato da Chi dove si antipa l'articolo in uscita mercoledì con alcune immagini in anteprima. Nei commenti la De Lellis è furibonda: " Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito né tanto meno permesso, spaventando le mie bambine. Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa! È la seconda volta che violate la mia privacy in questo modo. Tutto questo per 2,3 foto del cazzo, di un qualcosa poi reso serenamente pubblico. Tutto questo per dirvi che non ci sto, e che ci vedremo presto nelle sedi opportune. Ps: Le mie ragazze questo giornale non lo guardano neanche quando mi mettete con le tette al vento perché se vogliono sapere qualcosa di mio vengono da me, sul mio profilo. Io faccio sempre prima di voi, sempre! "

Come conferma la stessa Giulia, nelle scorse ore lei stessa (attraverso il suo profilo Instagram) aveva pubblicato foto e video che la ritraevano in compagnia del nuovo fidanzato il motociclista sportivo Andrea Iannone, nonchè ex di Belen Rodriguez. Momenti di gioco e intimità vissuti in Sardegna, dove la coppia sta trascorrendo giorni di relax in compagnia della sorella della De Lellis e delle sue due figlie piccole. Scatti condivisi con i migliaia di follower per rendere pubblica la loro relazione. Ora lei, stufa dell'attenzione morbosa nei suoi confronti, minaccia azioni legali.