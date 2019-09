Giulia De Lellis, dopo il libro arriva il disco… E la frecciatina a Damante

Non si è ancora spento il successo per l’uscita del libro d Giulia De Lellis “Le Corna stanno bene su tutto - ma io stavo meglio senza” che Giulia annuncia una nuova avventura che l’aspetta: un disco che uscirà probabilmente prima della prossima estate. Lo ha annunciato lei stessa durante una delle sue stories raccontando come, visto il grande allenamento, la sua voce sta migliorando moltissimo: “ Ragazzi - da detto - un’altra novità che volevo darvi, che dopo il libro ci sarà il disco. Così qualcun altro si potrà divertire e avrà un motivo valido per insultarmi" .

Quest’ultima frase è stata vista da molti come una frecciatina al suo ex Andrea Damante che proprio ieri è stato ospite di Verissimo, la trasmissione dove la settimana prima era stata Giulia De Lellis a presentare il volume che è attualmente al numero uno delle vendite. Continuano quindi le scaramucce a distanza tra i due ex che in ogni caso sia per la presentazione del libro che per le interviste che sono state rilasciate poi, stanno rivivendo un momento di grande spolvero, facendo riaccendere tra i loro seguaci il sogno che un giorno i Damellis possano ritornare insieme.

La storia somiglia molto a quella di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che sono stati separati per anni (a quanto si dice, notizia mai confermata, per un tradimento di lui) e poi sono ritornati insieme più felici che mai. E il trait d’union tra le due coppie è stata la presenza del pilota Andrea Iannone, ex di Belen ed ora fidanzato di Giulia De Lellis. Certo, stiamo andando un po’ oltre con la fantasia, ma ieri proprio a Verissimo, Damante si è lasciato andare ad esternazioni che lasciano un po’ di suspance.

" Ti ripeto - ha detto a Silvia Toffanin che gli aveva chiesto se era ancora innamorato di Giulia - sì, sicuramente. Ieri sera ci siam visti per caso a una festa… ci siamo? Ci siam visti, così a caso, era una festa che c’erano un po’ tutti. L’ho vista e non ti nascondo che… Perché noi ogni volta che ci lasciamo dal giorno dopo non ci vediamo più sistematicamente. C’è proprio un muro incredibile, non ci parliamo, non ci vediamo più. Quindi ieri ci siamo visti, saranno passati 4/5 mesi. Dal nulla ha fatto ‘toc toc’, mi sono girato, c’era lei e inevitabilmente mi ha fatto un’effetto che attualmente nessun’altra mi fa".

Giulia di sicuro, magari solo per curiosità, avrà visto questa intervista, e forse la frecciatina sul disco riguardava proprio questo e nonostante ora sia felice con Andrea Iannone, cosa che Damante ha sottolineato, la sensazione è che tra questi due ci sia ancora qualcosa di irrisolto.

Vedremo, soprattutto quando uscirà il disco, perché in quel caso, chi meglio di un dj come Damante potrà darle dei consigli in merito?