Giulia De Lellis e la sua notte insonne senza Iannone

Dopo aver presentato il suo primo libro, scritto a quattro mani con l'autrice Stella Pulpo, in occasione della presentazione tenutasi presso la Mondadori di Milano lo scorso 17 settembre, Giulia De Lellis è tornata a dividere l'opinione del web. E ancora una volta a far parlare è la sua vita privata. Nelle ultime ore, infatti, l'ex protagonista di Uomini e donne ha palesato ai suoi follower di essere finita in preda all'insonnia. In pratica, la De Lellis non ha nascosto su Instagram di non essere riuscita a dormire, in assenza del suo attuale fidanzato Andrea Iannone.

"Mi manchi. Mi manca questo e per colpa sua non riesco più a dormire bene da sola. Love you Andrea". Queste ultime sono le parole spese dall'influencer nel corso della sua ultima notte insonne, quella cioé trascorsa ieri. Parole che, in pochi minuti, hanno alimentato le malelingue che vedono Giulia di nuovo tra le braccia di Andrea Damante, dopo l'ultimo avvistamento dell'influencer con il suo ex. Un incontro tanto discusso, avvenuto al recente evento di moda tenutosi per la celebrazione del ventennale di Vogue Japan.

Giulia De Lellis spegne le malelingue

In una nuova storia condivisa su Instagram, Giulietta ha deciso di spegnere le ultime bollenti indiscrezioni, che la vedrebbero lontana dal pilota di MotoGp, Andrea Iannone, condividendo un video dal contenuto particolarmente intimo. Il filmato in questione immortala proprio l'ex di Damante, mentre si tiene avvinghiata al suo amato pilota. E dalle immagini del nuovo video condiviso tra le Instagram stories sembra, quindi, che non vi sia alcuna intenzione da parte della De Lellis di tornare a frequentare il suo ormai ex fidanzato, conosciuto al dating-show di Maria De Filippi.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?