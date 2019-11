Giulia De Lellis promette: "Moglie, mamma e imprenditrice entro 10 anni"

Si è svolto lo scorso 23 e 24 novembre l’evento Vanity Fair Stories Festival presso il The Space Cinema Odeon di Milano dove si sono alternati cantanti, attori nazionali e internazionali, registi, sceneggiatori e scrittori.

Durante questo appuntamento – oggi giunto alla sua seconda edizione - Giulia De Lellis sì è raccontata davanti alle telecamere di Vanity Fair. A soli 23 anni Giulia può vantare tantissimi successi ottenuti: oltre 4 milioni di follower su Instagram, 100 mila copie vendute del suo primo libro e una storia sentimentale con Andrea Iannone che prosegue a gonfie vele.

Così, durante l’intervista, l’influencer romana ha parlato dei suoi progetti di lavoro, di come si vede tra dieci anni e del rapporto con i social. In particolare, Giulia vorrebbe conciliare sempre meglio vita privata e lavoro e sogna una famiglia con tanti bambini, ma anche qualche azienda che porti il suo nome. Il suo obiettivo, dunque, non è solo quello di lavorare tramite i social network, ma anche di lasciare il segno nel settore imprenditoriale. Infatti, al giornalista che le ha chiesto come si vede tra 10 anni, Giulia De Lellis ha risposto: “Nel mio posto del cuore, a Verona. Se tutto va bene, sicuramente con tre bambini, sposata e con qualche azienda che porti il mio nome” .

Insomma, a quanto pare la città di Verona è sempre nel cuore di Giulia. Nonostante la giovane avesse scelto la città come nido d’amore per vivere la storia con Andrea Damante, dopo la fine della loro relazione è rimasta a vivere sotto l’Arena. Giulia stessa, in una vecchia intervista al Corriere della Sera, aveva spiegato i motivi di questa decisione affermando di aver instaurato dei rapporti d’amicizia molto intensi da troncare da un giorno all’altro. “Verona è diventata ormai anche la mia città, qui ci sono tante persone care a cui mi sono legata e che mi hanno accolta in maniera davvero incredibile” , aveva affermato.

In altre parole, per Giulia Verona rappresenta al tempo stesso il suo passato, presente e futuro. Ed è proprio in questa bellissima città che Giulia De Lellis vorrebbe riuscire ad ampliare i suoi orizzonti professionali, passando dai social all'imprenditoria con l'obiettivo di lasciare il segno e di dimostrare che: “Io in questo mondo ci sono stata”. E se tutto dovesse andare per il verso giusto, potrebbe essere persino circondata dall’amore di una famiglia tutta sua e piuttosto numerosa. Sarà davvero Andrea Iannone il fortunato?

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?