Giulia De Lellis rivelazione choc: ha scoperto di avere le corna

Un video pubblicato da Giulia De Lellis, ha fatto saltare dalla sedia molti: ha rivelato di aver scoperto di avere le corna. Ovviamente si è subito capito che quello di cui lei parlava non era un accadimento avvenuto durante la sua nuova storia d’amore con il pilota Andrea Iannone, bensì qualcosa che riguardava il passato. Il passato con Andrea Damante, che di sicuro ha rappresentato uno degli uomini più importanti nella sua vita, e proprio per questo è forse nata l’idea di scrivere tutto in un libro che uscirà il prossimo 17 settembre “ Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza ”.

La prima volta che Giulia ha parlato di di scrivere qualcosa è stato rispondendo alla domanda di una fan: “Chissà, vedremo”, ha detto con ironia forse riferendosi ad una sua precedente dichiarazione sul fatto di non aver mai letto un libro in vita sua.

E proprio per questa sua “pecca” che Giulia venne anche scelta per il programma “Mai dire Talk” dove alcuni ospiti si divertivano a proporle delle letture.

Il libro sarà probabilmente una raccolta di una parte della sua vita, sia amorosa che quella che l’ha portata al grande successo, ma anche il racconto della fine del grande amore con il dj Andrea Damante con cui si era fidanzata durante “Uomini e donne”.

Con lui aveva condiviso una lunga e appassionata storia, fino a che al ritorno da una vacanza ha scoperto di essere stata tradita più volte e da qui la decisione di lasciarlo.

Ora per lei questo appartiene al passato, ma, l’idea di raccontare i fatti così come si sono svolti susciterà naturalmente molto interesse, visto che nessuno dei due aveva mai rivelato i veri motivi della separazione.

La presentazione del libro è stata fatta in maniera molto divertente, con un video dove Giulia confessa in un gruppo di supporto di aver scoperto di avere le corna.