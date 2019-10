Giulia De Lellis "sconvolta": il suo libro richiesto anche all'estero

Dopo aver recentemente lanciato la sua prima opera scritta, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, Giulia De Lellis, ha riportato degli importanti aggiornamenti ai suoi fedeli sostenitori. Sul noto social-network Instagram, l'influencer da oltre 4 milioni di seguaci è tornata a parlare ai fan proprio del libro -scritto a quattro mani con l'autrice Stella Pulpo- dal titolo Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza).

In diretta da una palestra di Singapore, dove ha deciso di trascorrere una vacanza con l'attuale fidanzato Andrea Iannone, la De Lellis ha anticipato al web che la sua opera verrà a quanto pare tradotta in diverse lingue, perché fortemente "richiesta all'estero".

Giulia De Lellis parla del successo del suo libro

Giulia De Lellis si è detta ai fan ancora una volta entusiasta, per il notevole successo ottenuto dalla sua prima creatura artistica. "Mi hanno appena detto che stanno arrivando delle richieste per far tradurre il mio libro anche all’estero - queste sono le ultime parole che ha speso in rete l'influencer De Lellis- quindi è stato richiesto da Paesi esteri. Sono sconvolta". Il libro dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne parla dei tradimenti che quest'ultima ha subito dall'ex tronista Andrea Damante e la stessa Giulia, intanto, già pensa a come la sua opera possa essere tradotta in altre lingue: "Già sto pensando a come tradurranno il mio titolo, a come lo storpieranno con parole stranissime, magari in cinese o in spagnolo. Non lo so. Comunque… bellissimo! Sono molto felice".