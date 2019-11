Giulia De Lellis si trasferisce a Lugano per amore di Iannone

Valigie alla mano, Giulia De Lellis ha deciso di lasciare Verona, dove si era trasferita quando era legata ad Andrea Damante, per trasferirsi a Lugano, città in cui risiede l’attuale compagno Andrea Iannone.

La influencer, legata al motociclista dalla scorsa estate, aveva già risposto alle domande di alcuni fan che le chiedevano se avesse intenzione di andare a convivere con il fidanzato. La De Lellis, quindi, aveva spiegato che la coppia aveva già iniziato le prove di una nuova vita sotto lo stesso tetto e, con le foto pubblicate dal settimanale Chi, sembra proprio che abbia deciso di farlo in maniera del tutto ufficiale.

Giulia e Andrea sono stati fotografati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini mentre erano intenti a trasferire le valigie di lei a Lugano, città svizzera in cui Iannone risiede ormai da tempo. Anche ai tempi della relazione con Belén, l’argentina aveva deciso di abbandonare Milano per andare a vivere sotto lo stesso tetto con Iannone, ma quella convivenza non portò fortuna alla coppia. Ora, però, per lo sportivo è iniziato un nuovo capitolo accanto alla De Lellis che, archiviata la sua chiacchierata relazione con Andrea Damante, sembra essere ormai proiettata verso il futuro insieme ad un altro Andrea (forse quello giusto).

Lasciati gli affetti a Roma, dunque, Giulia ha preparato tutto l’occorrente necessario per trasferirsi a Lugano dove Andrea Iannone ha acquistato una lussuosissima villa immersa nel verde e arredata con accessori che garantiscono comfort estremo. Il motociclista ha spesso condiviso sui social alcuni spazi della sua dimora svizzera e, agli occhi più attenti, non sono sfuggiti la presenza di una piscina dove lui ama spesso rilassarsi, un ampio open space e la meravigliosa vista mozzafiato che, più volte, anche Giuia De Lellis ha condiviso nelle sue Instagram story.

Per la coppia, dunque, inizia una nuova vita insieme dopo la lunga vacanza che la influencer si è concessa accanto a Iannone e, si vocifera, che i due non abbiano intenzione di diventare genitori troppo tardi. Lei, infatti, pare abbia manifestato la voglia di diventare mamme nonostante la giovane età.