Giulia Michelini conferma: "Rosy Abate 3 non ci sarà"

A pochi giorni dalla partenza di Rosy Abate 2, Giulia Michelini ha deciso di raccontarsi sulle pagine di Grazia per svelare i suoi impegni per il futuro. L'amata attrice ha svelato il destino del suo personaggio più amato e ha fatto delle confessioni private, svelando anche il suo lato più personale.

Purtroppo non ci sono buone notizie per i fan della serie di Canale5, che come ha confermato Giulia Michelini non avrà un seguito dopo la seconda stagione: “ Ho provato a resistere a una nuova stagione, ma non sempre è possibile. Però alla fine sono contenta: ci sono tante persone che hanno seguito il personaggio per anni ed era giusto portarle a un epilogo. Di certo resisterò a una terza stagione, anche per Rosy deve arrivare la parola fine. ” La seconda stagione della serie è stata pressoché obbligatoria per concludere il racconto del personaggio ma Giulia Michelini sembra ferma nella sua decisione di fermarsi qui. Probabilmente nella sua scelta hanno inciso anche le difficoltà di interpretare la Regina di Palermo e, soprattutto, lo stress fisico delle riprese: “ È un personaggio faticoso, sempre sopra le righe, anche l'immedesimazione è fisicamente spossante, io sono sempre in scena. In cinque mesi di riprese avrò avuto un giorno e mezzo di riposo. Certo c'è di peggio, non mi lamento. ”