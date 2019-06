Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini, svelato il motivo della rottura

Solo qualche giorno fa, Giulia Provvedi annunciava via Instagram la rottura con il portiere Pierluigi Gollini scegliendo di non rendere noti i motivi della fine del loro amore.

Un comunicato breve e conciso nel quale la Donatella bionda spiegava di non essere più legata a colui che è stata per diverso tempo il suo compagno. “[...] Io e Pierluigi ci siamo lasciati oggi. Le motivazioni sono personali. Sicuramente ogni giornale e blog dirà ciò che gli fa comodo ma la verità la sappiamo solo io e Pierluigi – scriveva lei una settimana fa - . Chiedo la cortesia di rispettare il mio silenzio a riguardo ed evitare di alimentare chiacchiericci inutili ”. In una intervista al settimanale Oggi, la gemella di Silvia ribadiva che " è finita ma non voglio parlarne per ora. Io e lui sappiamo come sono andate le cose e questo basta ". Nelle ultime ore, però, sembra che la motivazione che abbia portato alla rottura tra la Provvedi e Gollini sia un tradimento di lui consumato durante una vacanza in Sardegna.