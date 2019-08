Giulia Provvedi torna insieme a Gollini: è ancora amore con il portiere dell'Atalanta

Pierluigi Gollini è stato uno dei grandi artefici del terzo posto ottenuto dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini nella passata stagione. Il numero uno dei nerazzurri, dunque, difenderà i colori della Dea anche in Champions League con il club di Antonio Percassi che farà il suo esordio assoluto nella competizione regina per club. L'ex numero uno di Manchester United e Aston Villa è stato fidanzato per tanto tempo con Giulia Provvedi, sorella gemella di Silvia (ex di Fabrizio Corona), ed entambre ex concorrenti della terza edizione Grande Fratello Vip.

I due pare si fossero lasciati per via del presunto tradimento di Pierluigi con una PR di un locale della Costa Smeralda, in Sardegna. Secondo quanto riporta Chi, però, Gollini e Giulia sarebbero tornati insieme anche se al momento non ci sono tracce social di una riconciliazione. Il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, però, ne è certo ed ha affermato come i due siano tornati ad essere una coppia. Nel frattempo la sexy componente del gruppo musicale "Le Donatella" continua ad incantare su Instagram con alcuni scatti provocanti che stanno mandando in tilt i suoi follower.



