Giulia Salemi: "Temptation Island? Mai rischierei il mio amore"

Intervistata dal settimanale “Spy” la sexy influencer Giulia Salemi ha ribadito il suo grande amore per il piccolo schermo dove viene seguita da milioni di follower. Dopo essere stata una delle protagoniste più chiacchierate di “Pechino Express” e de “Il Grande Fratello Vip” adorerebbe partecipare alla nuova edizione di “Temptation Island Vip”, tuttavia è frenata dalla gelosia.

Pare infatti che Giulia Salemi né da single né da tentatrice e neanche da fidanzata si sentirebbe a suo agio in questo reality che metterebbe a dura prova i suoi sentimenti. Come riporta il sito Bitchif, “i l GF Vip mi ha aiutata perché i reality servono a mostrare chi sei, ma sono un’arma a doppio taglio, perché se hai qualcosa da nascondere ti possono distruggere ".