Giulia Salemi tradita da Monte? Francesco smentisce, ma qualcosa non torna

Gli ormai ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi, continuano ad essere al centro del gossip. A seguito dell'ufficializzazione della loro rottura avvenuta sui social, l'ex coppia di gieffini fa ancora parlare di sé, per via di alcune indiscrezioni riportate sul nuovo numero del settimanale Spy.

La fonte rende nota una versione che contraddice quanto è stato ad oggi affermato da Monte, che, su Instagram, ha smentito categoricamente l'incessante rumor secondo cui lui avrebbe tradito la Salemi con Isabella De Candia. Per la serie "oltre il danno, la beffa", l'ex gieffina Giulia starebbe soffrendo molto e non solo per via della sua rottura con Francesco: il dolore provato dalla modella sarebbe reso ancor più acuto dalle presunte prove del tradimento, che le avrebbe inferto l'ex tronista di Uomini e donne.

Giulia Salemi e la sofferenza dopo Francesco Monte

“La Salemi sta attraversando un brutto momento- si legge su Spy Magazine, che ha contattato delle persone molto vicine all'ex gieffina -. Sappiamo che la sua paura si chiama delusione, dolore e, in base a quello che ci hanno riferito, tradimento”. “ Francesco Monte avrebbe iniziato un rapporto con Isabella De Candia prima di chiudere con la Salemi” , aggiunge la fonte.

Francesco le ha spezzato il cuore e ora Giulia intendere ricominciare da se stessa, hanno, inoltre, fatto sapere a Spy le persone più vicine alla Salemi.

.