Giulio Raselli lontano dalla scelta: arriva una segnalazione su Giulia D'Urso

Questo giovedì, 12 dicembre, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata di Uomini e donne, che ha visto indiscusso protagonista Giulio Raselli. Nel nuovo appuntamento tv, Maria De Filippi ha chiesto alla regia di mandare in onda gli rvm delle due ultime esterne, che Raselli ha registrato insieme alle corteggiatrici, Giulia D'Urso e Giovanna Abate. In studio, Giulio ha ribadito con fermezza di non essere ancora giunto ad una scelta, il che da tempo sembra destabilizzare non poco Giovanna e Giulia. Nell'ultima esterna avuta da Giulio con Giulia, quest'ultima aveva mostrato al tronista un video contenente le immagini dei momenti salienti del loro percorso vissuto a Uomini e donne. Un'uscita che - nel complesso- non ha convinto Giulio. Nell'uscita registrata, invece, da Giulio con Giovanna, quest'ultima aveva fatto conoscere al tronista la sua zia Carmela, il padre e alcuni colleghi. Un incontro che - tutto sommato- sembra essere andato meglio rispetto all'uscita avuta da Giulio con Giulia.

Ma, a mandare in crisi Giulio Raselli - nella puntata trasmessa oggi - è stata una segnalazione, giunta ai danni della sua corteggiatrice Giulia D'Urso. "A noi è giunta una segnalazione su di te, Giulia -esordisce, così, Maria De Filippi , parlando alla diretta interessata-. Su un tuo bacio con un calciatore, mentre il trono di Giulio era in atto". La conduttrice di Uomini e donne, poi, passa la parola alla segnalatrice del discusso "bacio incriminato", che ha fornito in tv la sua testimonianza in un collegamento da Milano con il dating-show.

"Ciao Giulio - a parlare è la segnalatrice nonché ex corteggiatrice di Alessandro Zarino-, io mi chiamo Sheri. Ero scesa per conoscere sia te che Alessandro. Tutto è accaduto la notte precedente ai nostri casting da aspiranti corteggiatrici e io ho dormito con Giulia in camera, siamo state a parlare in confidenza. Si è instaurato un rapporto d'amicizia. Dopo essere stata eliminata da Alessandro, io e Giulia continuiamo a parlare e facciamo delle uscite. Una volta Giulia mi ha detto 'c'è il compleanno di uno, non posso andarci da sola... verresti lì con me?'. La festa si teneva il 2 novembre. C'era il festeggiato, i suoi amici. Alla festa, si presenta anche un calciatore, amico del festeggiato. Giulia doveva andare a lavorare nel suo locale quel giorno, per cui ha invitato tutti i presenti alla festa nel suo locale. Quindi scatta il bacio tra lei e il calciatore (Sheri mantiene il massimo riserbo sull'identità del calciatore, ndr), sono stata io a coprirli. La domenica successiva alla festa, Giulia mi ha detto 'mi sento molto in colpa'. Lei, poi, mi manda un audio in cui mi dice 'questo calciatore si è arrabbiato con me, perché io gli ho detto di 'no'".

Giulio Raselli perde la pazienza con Giulia D'Urso

Dopo aver appreso la testimonianza rilasciata da Sheri a Uomini e donne, Giulio Raselli ha chiesto a Maria De Filippi di ascoltare gli audio forniti dalla segnalatrice sul conto di Giulia D'Urso. "Lei non va a casa del ragazzo e lui smette di seguire Giulia, quindi lui fa l'offeso", fa sapere Giulio, dopo aver ascoltato con attenzione gli audio consegnati alla Redazione del format. E la segnalazione giunta sulla D'Urso ha fatto perdere le staffe al tronista, che, poi, rivolgendosi a Giulia, ha alzato il tono di voce: "Perché continui a lavorare in discoteca? Sappi che a me, a 30 anni, non piacerebbe l'idea di avere una ragazza che lavori in discoteca". "Tu vuoi trovare una scusa per mandarmi via", ha ribattuto la D'Urso al tronista. "Non mi porti a Milano dove lavori, perché hai paura Giulia -ha, infine, sentenziato stizzito Raselli, parlando a Giulia-. Non ti credo, sei ridicola. Tu cerchi di coprirti in qualche modo. Ti sei limonata in discoteca con una pesona, è normale? C'è una persona che parla e ci mette la faccia".

Segui già la pagina di gossip de Il giornale, su Facebook?