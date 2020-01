Uomini e Donne, Giulia rompe il silenzio: "Porto Giulio dai miei"

Lo scorso lunedì 20 gennaio, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata di Uomini e donne, che ha visto Giulio Raselli protagonista della sua scelta. In molti avevano scommesso che sarebbe uscito dallo studio del format insieme a Giovanna Abate. Ma così non è stato. L'ex tentatore di Temptation island, originario di Valenza (Piemonte, ndr), alla fine ha scelto la corteggiatrice Giulia D'Urso, originaria di Lecce. E, dopo aver registrato la scelta, la bella influencer ha comunicato di voler già dare una svolta alla sua frequentazione con Raselli, portandolo dai suoi genitori.

Dal suo canto, il tronista uscente dallo sguardo magnetico ha fatto sapere che nutre -nei riguardi della sua "prescelta"- dei sentimenti molto forti e lo ha sottolineato più volte, non solo nello studio di Uomini e donne. O almeno questo è stando a quanto trapelato in rete, nelle ultime ore. Così come avviene di consueto, i protagonisti della scelta hanno concesso un'intervista esclusiva nel backstage del dating-show, il cui video è stato pubblicato dal portale-web Wittytv.

“Adesso usciamo da qua e non vedo l’ora di stare con lei, giuro, da morire proprio” , ha, infatti, dichiarato Giulio, non appena giunto nel backstage, dopo la sua scelta. “Io non ci avevo capito niente”, gli fa, quindi, eco, Giulia, incalzata anche lei dalle domande della Redazione.

I due sono apparsi tra loro molto complici, dopo il fatidico "sì" pronunciato dall'ex corteggiatrice, in tv. E proprio grazie al percorso vissuto a Uomini e donne e all'esempio di Giulia, Giulio ha imparato a mostrare i suoi sentimenti: “Io credo di non essermi mai sentito così. È un sentimento grandissimo, lo provo e non ho problemi a dirlo, anzi sono solo felice”.

A sorprendere i due giovani protagonisti del trono classico, nel backstage, è stata una telefonata -del tutto inaspettata- giunta dalla madre di Raselli, la quale ha chiesto a Giulia di chiamarla per nome, "Silvana", e non "signora". Poco prima, Giulia D'Urso non aveva esitato a comunicare alla donna di voler dare una svolta al suo rapporto con il figlio. “Signora, me lo porto già in Puglia, poi veniamo a trovarvi!”, aveva esclamato.

Giulio Raselli si dichiara a Giulia D'Urso

La puntata finale del trono di Giulio Raselli ha riservato ai telespettatori di Canale 5 dei momenti particolarmente emozionanti. L'ormai ex tronista ha fatto inizialmente fatica a dichiararsi innamorato, nel confronto vis à vis avuto con la sua "scelta".

"Diciamo che quando sei scesa la prima volta, ti avevo notata subito. Ci siamo guardati qualche volta -ha fatto sapere, guardando negli occhi la giovane-. Sono stato benissimo sin da subito, forse sin dall'inizio mi è cambiato qualcosa nel cuore, che però non ho letto subito. Perché dall'altra parte avevo un'altra persona (Giulio allude a Giovanna, ndr), che mi piaceva molto. Ci sono stati alti e bassi".