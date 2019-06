Giuseppe Leone inaugura la «residenza artistica»

Marco Lomonaco

Per la prima volta il Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito, patrocinato da Mario Esposito, realizza un progetto di Residenza Artistica coinvolgendo il fotografo Giuseppe Leone. L'artista siciliano, che da più di cinquant'anni vive e lavora a Ragusa, per una vita ha raccontato la sua terra con la sensibilità che pochi altri, come Sciascia, Bufalino e Consolo, hanno saputo avere. Gli scatti del Maestro, quasi sempre in bianco e nero, sono infatti rivolti alle persone e ai luoghi di quella straordinaria isola che è la Sicilia. La Residenza Artistica consiste in un «soggiorno creativo» in cui l'artista ha la possibilità di entrare in sintonia con il luogo ospitante e trasformare le sue emozioni in arte. Da lunedì Giuseppe Leone inizierà un Grand Tour fotografico e artistico che partirà da Sorrento, per poi muovere verso i luoghi più belli della Penisola Sorrentina, passando per Pompei e Napoli, fino alla provincia di Salerno con il Cilento dei Castelli. Il 9 giugno, invece, il Museo Correale Terranova di Sorrento ospiterà il finissage della Residenza Artistica, in collaborazione con il Comune di Sorrento e l'Assessorato al turismo della Regione Campania.