Giuseppe Mastromatteo pubblica il suo primo libro monografico con Silvana Editoriale

Giuseppe Mastromatteo lavora come Chief Creative Officerr di una delle agenzie di comunicazioni più importanti del mondo, ma in parallelo fa crescere da oltre un decennio un suo incredibile percorso fotografico che lo ha portato a esporre in gallerie e fiere in tutto il mondo.

Il lavoro di questo artista molto apprezzato nel mondo del collezionismo internazionale è tutto concentrato sulla ricerca dell'identità, ha connotazioni estetiche, eppure è intriso di contenuti e dal suo mestiere di pubblicitario e dalla sua indole, gli deriva un’estrema capacità di sintesi.

Oggi pubblica il suo primo libro monografico con Silvana Editorie, a celebrazione della prima parte della sua carriera (GUARDA TUTTE LE FOTO). Il volume, dal titolo HUMANSCAPE e curato da Benedetta Donato, si avvale di contributi di grandi firme come Rankin, Oliviero Toscani, Walter Guadagnini, Barbara Silbe, Denis Curti, Giovanni Pelloso e altri. Sarà presentato il 18 ottobre alle 18.30 presso la Libreria Feltrinelli di piazza Piemonte 2 a Milano. In contemporanea all'uscita della monografia, la galleria 29ArtsInProgress di via San Vittore 13 a Milano, che rappresenta l'autore, ospita dal 4 ottobre al 18 novembre la produzione inedita di Mastromatteo, in una mostra curata da Giovanni Pelloso.

