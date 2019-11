Godfrey Gao morto durante le riprese di un reality show

La notizia è trapelata in rete a tarda notte. Durante le riprese di un celebre reality show cinese, è venuto a mancare Godfrey Gao. Di professione è attore e top model. Ai più è famoso per aver interpretato sul grande schermo il personaggio di Magnus Bane, nella saga urban-fantasy di Shadowhunters. Aveva appena 35 anni e, come riportano le prime notizie trapelate sui social, è collassato proprio durante le riprese della trasmissione.

Si chiama "Chase me" il reality a cui ha preso parte Godfrey Gao, è girato in Singapore, è trasmesso su Zhejiang Television ed è molto celebre fra il pubblico dei più giovani. A parteciparvi solo star orientali, divise in due squadre da quattro elementi, e ciascuno dei concorrenti ha ricopre ruoli all’interno del gioco. Gao ad esempio è un corridore e il suo compito era quello di fuggire dalla squadra avversaria. Dalle prime ricostruzioni del caso, l’attore e modello ha avuto un improvviso malore ed è caduto al suolo mentre stava correndo. L’intervento dei sanitari è stato tempestivo tanto da essere trasportato d’urgenza in ospedale, ma il giovane era già morto prima dell’intervento dei medici. È confermato che Godfrey ha avuto un attacco cardiaco. Prima che il network rilasciasse qualche informazione sull’accaduto, sono state pubblicate su instagram le prime foto dell’accaduto. Infatti è proprio sui social che la notizia della morte di Godfrey Gao è diventata virale quasi subito.

Alcuni testimoni hanno raccontato che, lo staff e gli stessi concorrenti del reality show, hanno cercato di rianimare il modello una volta caduto al suolo. Tutti sono rimasti sconvolti dalla gravità della situazione e pare che nessuno si sia reso conto delle condizioni di salute di Gao. "Non riesco a continuare, non riesco a correre". Queste sarebbero state le ultime parole del concorrente mentre si accasciava al suolo. È una morta estremamente dolorosa, un evento che ha stupito tutti, anche l’agenzia che si occupava di gestire gli impegni dell’atleta è rimasta senza parole. I fan sono distrutti dal dolore, e i vertici del reality show stanno cercando di capire come comportarsi e come procedere con le riprese del programma.

Popolarissimo in Oriente, Godfrey Gao è originario di Taipei, da madre canadese e padre di Taiwan. All’età di 9 anni si trasferisce in Canada e, da adulto, intraprende la carriera del modello e poi si lancia nel mondo del cinema. Diventa popolare per essere il primo volto asiatico di Loius Vuitton.