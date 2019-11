Gonzalo Rodriguez e Martina Alessi ancora genitori: "Benvenuto Iago"

Gonzalo Rodriguez è un difensore argentino di 35 anni cresciuto nelle giovanili del San Lorenzo, squadra molto famosa in Argentina e tifata anche da Papa. El Mariscal dopo aver disputato due stagioni in Primera Division argentina sempre con il San Lorenzo, nel 2004, a 20 anni approda in Europa dove si accasa con il Villarreal, in Spagna.

Con il sottomarino giallo, il difensore cugino di Belen e Cecilia Rodriguez, disputa otto stagioni di altissimo livello, mette insieme 253 presenze condite da nove reti e nel 2012 approda in Italia alla Fiorentina dove riesce subito a conquistare il cuore dei suoi tifosi grazie alla sua grinta, personalità e bravura in fase difensiva ma anche offensiva.

In cinque anni con la viola, infatti, colleziona 203 presenze con 25 gol al suo attivo, un numero cospicuo dato che Gonzalo di professione fa il difensore centrale. Nella sua esperienza a Firenze, il 35enne di Buenos Aires, ha anche trovato l’amore: l’ex gelataia di Vaiano Martina Alessi. La supporter viola è riuscita a conquistare il cuore del difensore che oggi le ha dato due figli.

Nel 2015, in un’intervista, aveva dichiarato: “Siamo una coppia riservata e anche Gonzalo non ama parlare della sua vita privata. Posso solo dire che la passione per la Fiorentina mi ha aiutato ad avvicinarmi a lui, stiamo insieme da qualche settimana. La gente ama ricamare su certi particolari, spesso dicendo cose non vere”.

Ora la coppia vive in Argentina dato che Gonzalo si è accasato nuovamente con il San Lorenzo, squadra nella quale è cresciuto e di cui molto probabilmente ne è tifoso. Martina e Rodriguez sono due persone molto riservate ma hanno voluto condividere con i propri amici e follower una notizia fantastica: sono diventati genitori per la seconda volta.

La stessa Martina ha voluto dare questo favoloso annuncio sulla sua pagina Instagram postando una foto del nascituro con la seguente tenera didascalia: "Sei arrivato in anticipo fagiolino mio… e hai riempito la nostra vita di un nuovo amore! Ti amiamo Iago".

L’Alessi vanta quasi 10.000 follower su Instagram e la sua foto postata ha raggiunto in poco tempo quasi 1500 mi piace e una serie infinite di commenti di complimenti ai genitori. Scorrendo il profilo di Martina si nota come sia una bellezza acqua e sapone e come non ami tanto mettersi in mostra. Nonostante questo i suoi tanti seguaci sembrano apprezzare le tante istantanee postate da lady Rodriguez che sta impazzando sui social.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?