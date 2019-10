Gordon Ramsay balla con la figlia in un video virale sul web

Pochi passi fatti insieme e tanta simpatia. Gordon Ramsay ha condiviso un video di se stesso e della figlia Tilly, 17 anni, ballando in coppia, utilizzando l’app Tik Tok, una canzone di HL Wave che si chiama proprio “Gordon Ramsay”.

Il testo della canzone contiene frasi che si riferiscono proprio al celebre 52enne chef che non ha resistito a rispondere con ironia al cantante, prendendosi così allegramente in giro.

Come location per esibirsi con la figlia ha scelto il suo regno, ossia una cucina e qui, entrambi in abiti casual, hanno dimostrato di avere una grande sintonia. La 17enne, tra l’altro, sta seguendo le orme paterne ed è una chef televisiva nota per aver presentato insieme alla sua famiglia il programma di cucina della BBC “Matilda” e il “Ramsay Bunch” su CBBC.

In famiglia è soprannominata affettuosamente “Tilly” e accanto al suo celebre papà anche lei si è divertita un mondo in questa breve clip già diventata virale.

Ramsay, commentando il post sul suo account su Instagram ha scritto: “ Sì, è vero. Ho sentito la canzone ed eccomi qui. Ringrazio Tilly per le mosse di danza ".

Inutile dire che il post di Gordon, pubblicato solo poche ore fa e già visualizzato più di 1 milione di volte, ha letteralmente scatenato i suoi fan.



Elettrizzati nel vedere Ramsay, di solito così sanguigno nell'urlare ordini in cucina o nel criticare aspiranti nuovi chef, trasformarsi in un tenero papà che si scatena con sua figlia usando Tik Tok, un follower ha commentato: " Ragazzi questa è arte ", mentre un altro ha aggiunto: " Omg sei il migliore! ".

Molti altri fan della star di “ Hell's Kitchen ” hanno aggiunto cose come: " King! ", " Iconic! " e " Siete semplicemente adorabili ”, tutti però rimpiangendo che il divertente balletto si riduca solo a una brevisima clip e implorando lo chef e sua figlia Matilda di postare sui social la versione integrale della loro esibizione.



