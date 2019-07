Gracia De Torres e Veronica Morales, da Ciao Darwin al topless su Instagram

Le ultime edizioni di Ciao Darwin hanno messo in risalto numerose bellezze dal mondo dei social network. Su tutte Gracia De Torres e Veronica Morales, modelle, tifose di calcio ed influencer. Al fianco di Paolo Bonolis hanno innalzato notevolmente la loro popolarità, grazie anche ad una forma fisica perfetta ed una sensualità mozzafiato.

Gracia De Torres e Veronica Morales, topless da urlo su Instagram

In tanti hanno cominciato a seguire le due prime ballerine di Ciao Darwin sui social, dove è possibile ammirare foto e scatti sensuali che giornalmente vengono pubblicati sui rispettivi account. E proprio in quest'ultime ore sui profili Instagram delle due influencer, i fan non fanno altro che parlare del nuovo shooting fotografico in topless realizzato da Gracia e Veronica. Uno shooting che è stato condiviso pubblicamente coi follower e inevitabilmente apprezzato da decine di migliaia di persone.

Per la De Torres e la Morales è dunque un periodo davvero d'oro, l'avventura a Ciao Darwin ha difatti innescato grande interesse nei loro confronti. E chissà se nella nuova stagione televisiva le ritroveremo al fianco di Bonolis o se invece in un nuovo programma. Per il momento non ci sono certezze, il pubblico nel frattempo può continuare ad apprezzarle sui social.



